4年前遭攫奪致植物人 李盛嬌走了

4年前遭攫夺而后脑受伤的李盛娇走了！

（本报诗巫1日讯）2013年在诗巫三洋大厦雨盖停车场遭歹徒攫夺手提包并致伤头部，沦为植物人的李盛娇，在病榻上躺了4年后，今早7时左右被女儿发现与世长辞，终年57岁！

据了解，其丈夫黄成保多年来为了照顾在病床上的妻子，心力交瘁，且在1个月前亦已卧病在床。

李盛娇留下5个女儿及1个儿子，她的丈夫黄成保是名德士司机，不过在1个月前病倒后即无法如常开工。而其中1名女儿甚至须辞工返家，接手照料母亲的生活起居。

从李盛娇遭攫夺而陷入昏迷的那一刻起，黄家不仅她一人受苦，全家每个人都陪著她受尽煎熬。而攫夺及致伤李盛娇的被告刘朋益（译音）在2015年7月31日被判入狱18个月，如今已恢复自由身。

2015年8月4日，黄成保曾向本地媒体控诉法律不公。因家人在毫不知情的情况下，从报章上得知被告从抢劫致伤罪名修改为偷窃罪，且原本的12年刑期则改判为18个月。

案发当年24岁的被告刘朋益（译音），是与另一名目前尚在逍遥法外的男子于2013年10月30日晚上8时45分，在诗巫三洋大厦雨盖停车场攫夺李盛娇的手提包，并导致她后脑受创。

被告在落网后，于2014年7月17日被判坐牢12年及鞭笞14下，且需缴付3万令吉的赔偿兼提控费，或以坐牢6个月取代。被告与家属不满判刑而将案件上诉至高庭。

不料，此案在重审后，控方将控状修改为偷窃罪名，被告在认罪后获改判入狱18个月，这个急转直下的案情进展，令家属尤其是黄成保再次大受打击。

虽然李盛娇于2016年1月一度苏醒，且当时她会张开眼睛，嘴巴、手脚也会动，且发出微弱的“嗯嗯”声，令丈夫黄成保及儿女们满怀希望，并给予细心且体贴的照料，期待她尽快张口说话并恢复健康。然而令人倍感遗憾的是，最终家人并没有等到这一天的到来！

据悉，李盛娇逝世前2个星期因肺部受感染而进入医院治疗，过后获准回家休养。昨晚上9时许，其女儿如常为母亲按摩手脚及身体，希望为母亲促进体内的血液循环，当时并未发觉任何异常迹象。

直至今早7时左右，女儿查看母亲的情况，并准备为她梳洗与喂食流质食物时，却发现母亲身体冰冷，完全没有反应。家属于是通知医院派来救护车，医务人员经检验后证实李盛娇已然去世。

虽说李盛娇自出事至今，恰巧已经过了足足4年，但女儿们仍然担忧父亲无法承受这个事实。而本地媒体过去也曾多次访问黄成保，但今天为了不让父亲倍受刺激而拒绝了采访的要求，令人为这起事件倍觉心酸难过。