網上申請女傭 移民局10日公布細則

在拿督斯里慕斯达法阿里（右2）见证下，砂移民局长肯拉本（右1）与反贪委会检查与咨询单位主任瓦森（右1）。

（本报古晋1日讯）移民局亦会针对网上申请女佣措施于本月10日公布一些细则和条件，为此，有意聘请女佣的雇主可以进行物色合适人选，惟，还网上自雇系统必须在明年1月1日起才可以提出申请。

大马移民局总监拿督斯里慕斯达法阿里是于今日出席见证砂移民局官员反贪宣誓仪式后召开新闻发布会发言时，如是表示。

他说，至于已经持有观光或其它入境签证在马逗留的外籍人士，若有雇主有意将她们聘请为女佣，可以向移民局了解详情。

他解释，首相纳吉在财政预算案宣布雇主可以直接上网聘请女佣，主要是当局过去接获不少关于女佣中介的投诉，尤其是认为透过中介聘请女佣程序复杂。

所以，明年起政府实施雇主可无需通过中介自行上网申请女佣措施，以简化申请女佣程序。

他披露，目前透过中介聘请女佣的费用约1万2千令吉至1万8千令吉之间，这对很多家庭而言是一笔昂贵的开销，甚至没法承担这笔开销。

鉴于此，随着上网聘请女佣措施将于明年实行，届时，雇主无需再透过中介聘请女佣，该网上自雇系统是一项更透明化和有效率的方法，所有申请手续均可通过线上完成，绝对为雇主节省许多开销。

“目前透过中介聘请女佣的费用介于1万2千令吉至1万8千令吉，这主要是中介欲从中征收高昂收费，包括机票费用。”

他指出，目前也不乏有心人士滥用签证的便利，在还没找到雇主聘请外劳前就事先将他们引进我国，最后还是遭到我国当局将他们遣送回国。

“以孟加拉国外劳为例，他们很多时候是在抵达机场后，被发现根本没有雇主前来把他们接走，所以只好再遣返回国。”

他强调，任何雇主欲晚上聘请女佣必须事先在网上提出申请，同时，她们在来马工作前也必须在来源国家进行健康体检，入境大马之后仍需再进行第二次的健康体检。