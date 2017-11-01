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犧牲自己護弟 奇雲哥哥遭獸父雞姦多年

发布于 November 1, 2017
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金像影帝奇云史柏西（Kevin Spacey）被爆企图鸡奸未成年男星后，奇云哥哥Randall Fowler受访时自爆自小被身为美国纳粹党党员的父亲鸡奸，他更胁迫父亲不要向弟弟出手！
好莱坞监制Harvey Weinstein与导演James Toback相继被爆淫行后，男星Anthony Rapp亦指控奇云于1986年借醉企图鸡奸当时14岁的他，奇云其后发声明称忘记事件，但向Anthony道歉，并正式出柜。奇云的62岁哥哥、模仿歌手洛史钊活（Rod Stewart）与驾驶轿车维生的Randall，接受《英国邮报》（The Daily Mail）访问时，自爆已故父亲Thomas Geoffrey Fowler不但是美国纳粹党党员，更鸡奸自己儿子多年！

母亲知情没阻止
Randall表示前日早上才得悉奇云被指控，形容事件令人不安，并忆述自己12岁开始被父亲鸡奸：“他脱我裤子，然后开始跟他玩。”为保护奇云，他胁迫父亲不要搞弟弟，宁愿牺牲自己迎合父亲。Randall指母亲对父亲恶行知情，但未有阻止，直到1963年，父亲性侵一名年轻亲戚时，母亲才开始厌恶他：“我们家有很多令人难以置信的黑暗面，实在很可悲。奇云尝试去逃避，他变得狡猾和醒目。”奇云入行后，选择放弃父姓只以名字做艺名。

同志艺人不支持
而奇云出柜并不获得同志族群支持，反而指他借此转移视线，同志男星Zachary Quinto表示：“我很遗憾奇云在有利于他时才公开真相。”同志女星露丝奥当奴（Rosie O’Donnell）则说：“你不记得30年前的事件？X你奇云，就如Harvey一样，我们一早知道你所有的事情，我希望更多男人可以现身说法。”而Royal Court剧场艺术总监Vicky Featherstone受访时指，奇云在舞台剧界早已臭名远播。

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