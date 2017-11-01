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美司法部特別檢察官稱 3“通俄門”相關人員涉犯罪

发布于 November 1, 2017

（华盛顿31日综合外电报道）美国司法部特别检察官罗伯特·米勒30日宣布，3名被调查的美国政界人士去年大选期间和俄罗斯有不正当接触，涉嫌犯罪。
受控三人分别为乔治·帕帕佐普洛斯、保罗·马纳福特和里克·盖茨。三人都一度在美国总统特朗普的竞选团队中供职，其中马纳福特曾担任竞选团队经理、帕帕佐普洛斯曾担任外交政策顾问、盖茨是马纳福特的商业伙伴。三人受到的指控包括洗钱、密谋反美、作伪证和伪报、瞒报银行信息等。
据报道，帕帕佐普洛斯已经承认曾向联邦调查局调查人员作伪证，但马纳福特和盖茨对指控予以否认。
美国司法部今年5月任命前联邦调查局局长米勒专门调查特朗普竞选团队人员涉嫌通俄一案，这是米勒首次正式公布调查结果。
对于米勒的指控，特朗普在社交网络上为自己辩解：“这是好些年前的事，比马纳福特担任我的竞选团队（成员）经历早多了。为什么不关注一下不老实的希拉里还有民主党？”“还有，（我和俄罗斯）没有勾结！”他说。
在当天的白宫简报会上，白宫新闻秘书桑德斯也试图将米勒的调查和特朗普分开。桑德斯说：“今天的声明和总统没有任何关系，也和总统的竞选团队和竞选活动没有任何关系。”

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