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巴勒斯坦多派別譴責 以色列摧毀加沙地道

发布于 November 1, 2017

（拉姆安拉31日综合外电报道）以色列国防军30日摧毁加沙地带附近一处地道，巴勒斯坦多个派别分别发表新闻公报，谴责以色列企图破坏巴和解进程的“罪行”。
巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）、巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）、巴勒斯坦解放运动（法塔赫）等派别当日分别发表新闻公报谴责以色列。哈马斯和法塔赫分别表示，无论艰难险阻，将在实现民族团结统一的道路上继续迈进。
以色列国防军的行动导致至少7人死亡，13人受伤。加沙地带卫生部门发言人阿什拉夫·卡德拉30日说，７名死者因严重窒息身亡。另据当地医疗部门说，以色列在行动中使用一种未知毒气，可立即致人死亡。
杰哈德下属武装派别圣城旅宣布死者中有５人是其成员，其中一人为加沙地带中部的总指挥官；哈马斯下属武装派别卡桑旅宣布死者中的两人为其成员。
以军30日表示，被摧毁的地道起点位于加沙城市汗尤尼斯，地道在地下穿越“边境线”，终点接近基苏菲姆基布兹（集体农庄），以军方称该基布兹为以色列领土。以军侦测到地道内有活跃建筑活动后，“在紧挨着加沙地带隔离墙的以色列境内将其引爆”。据《以色列时报》报道，这是自2014年加沙冲突后以军摧毁的第３条地道。
在埃及斡旋下，法塔赫与哈马斯10月12日在开罗签署协议，同意和解，结束长达10年的分裂局面。以色列随后明确表示拒绝承认法塔赫和哈马斯达成的和解协议，除非哈马斯承认以色列国、解除哈马斯位于加沙地带的武装等条件得以满足。

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