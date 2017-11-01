首页 新闻 中砂新闻 農基工業聯誼晚會 吳宜強獲成功企業獎

農基工業聯誼晚會 吳宜強獲成功企業獎

发布于 November 1, 2017
gg17

（本报诗巫31日讯）砂农业局于前晚在常青酒店举办农基工业联谊晚会，同时也颁发2017年成功企业奖、潜能企业奖及模范官员奖。
2017年成功企业奖由来自泗里街的吴宜强获得，潜能企业奖由罗哈尤获得，潜能企业奖（乡区）由洁西葛琳获得，砂南区模范官员奖由罗斯吉美思获得，砂中区模范官员奖由贝蒂沙塔获得，至于砂北区模范官员奖则由沈梅珠获得。
砂农业现代化、土著土地与区域发展部长拿督阿玛道格拉斯表示，目前州政府采取大胆的行动以期让所有砂民脱离贫穷线，因此州政府实施各项计划来提升砂民的收入及缩小人民收入的差距，并且也推行社会经济转型计划、乡区转型计划及服务与表现转型计划。
他称，为了转型社会经济，政府透过砂农业局来实施一些计划，建立收集、加工与包装中心。
他指出，出口有品质与安全使用的农产品是他们所要面对的课题，对此他们需要加强安全食品与品质的水准至国际等级，以便能够出口至先进国及其他国家。
道格拉斯也指出，州政府已看到透过数位应用能更快的将产品流入市场中，故此农业局正开着手进行开设数位经济与数位商务课程。
他认为透过数位经济，能够让州内的企业家具备远见及国际的水准，因为透过数位应用，每一位企业家不仅能够销售自己的产品，同时还能与其他企业家合作，借着共享知识来提升产品的素质。
为了达到服务与绩效转型，他呼吁农业局要兴起组织工作文化，优先提升良好品行与绩效，毕竟工作文化能表现出卓越的个人与团队的贡献。
由于道格拉斯未克出席农基工业联谊晚会，故由农业助理部长阿都拉曼伊斯迈代读其讲词。
与此同时，砂农业局副局长蔡联国表示，透过农基工业中的企业与食品工业发展计划下，能够让个人达到高收入来脱离贫穷。
他称，2017年农基工业企业嘉年华会于本月27日至29日举行，在全砂农基工业企业家之间引起极大的回响，并且也达到该局主办该嘉年华会的目的，即促进农基工业企业之间的良性竞争、提升农基工业企业的宣传技能及给予本地企业机会来扩张市场。
他续称，在这3天的活动中，共获得55位企业家参与，并且总销量达到近11万令吉。他指出，今年共有127位企业家参与宣传活动，并且总销量达到47万3千260令吉。
蔡联国也指出，今年共有443位企业家仍旧在该局的领导下。
他说，该局也将于今日与明日主办2017年农基工业大会，吸引182位农基工业与家庭经济员工参与，以及81位该局企业领导参加该大会。
他表示，为了回应州政府的政策，共有146位企业家在该局的领导下，将在三马拉汉、诗巫、民都鲁与美里参与数位经济农商业计划。
他也表示，在品行发展计划中，今年共进行44个课程，包括一个访问学习计划，吸引1千472位人士参与。

  • cof

    控販毒擁毒判無罪釋放 華裔穆斯林與妻小團聚

    (亚罗士打31日讯)被控1项贩毒罪及2项拥毒罪的41岁华裔穆斯林男子，今日获亚罗士打高庭宣判无罪，当庭释放。恢复自由身的他，首次把出世后还未曾触碰过的1岁儿子抱在怀里，开心与家人团…
    November 1, 2017
    1 second read
  • 被告梅拉胡赛伊向代表律师胡赛尼致谢。

    販毒罪名不成立 咖啡店助理逃死刑

    （槟城31日讯）一名咖啡店助理涉嫌非法窝藏冰毒毒品，今日高庭宣判他贩毒罪名不成立，当庭获释，被告为此不需出庭自辩，侥幸逃过死刑判决。 根据控状显示，39岁被告梅拉胡赛伊被指在201…
    November 1, 2017
    3 second read
  • 10月24日，科威特埃米尔萨巴赫（右）在科威特国会新季开幕式时向科威特国会议员致意。

    賈比爾為首內閣續處理事務 科威特內閣辭職

    （科威特31日综合外电报道）据科威特通讯社30日报道，科威特内阁当天提出辞职。科威特埃米尔萨巴赫随后接受了该辞职请求，并要求以首相贾比尔为首的内阁继续处理紧急事务，直至新政府产生。…
    November 1, 2017
    0 second read
载入更多相关文章
  • 来自全砂各地的182位农业局员工及81位业者参与了为期2天的2017年农基工业研讨会。

    蔡聯國：政府擬補助獎勵計劃 提升食品非食品生產素質

    （本报诗巫31日讯）“为了在食品及非食品生产领域加强发展并提升产品素质，政府经拟定了各项补助及奖励计划，透过相关部门指导并扶助业者们。” 砂拉越农业局副局长蔡联国为2017年农基工…
    November 1, 2017
    0 second read
  • 全体出席者合影。前排左起为砂会宁同乡会妇女组主席江凤英丶副会长甲必丹冯大盛丶署理会长江金财丶吉隆坡防火协会讲师蔡美怡丶会长江先明丶副会长江宣志丶副秘书谢志光丶总务江泽经。第二排左6及7为副会长江华平与财政江先福。

    江先明：認為不是必需品 華人家庭不重視防火配備

    （本报诗巫31日讯）砂拉越会宁同乡会会长江先明指出，华人社会很多家庭都不太重视防火意识，认为灭火器与其它防火配备并不是必需品。 …
    November 1, 2017
    0 second read

  • 南甲中學畢業禮 瑪賽拉蘇西獲模範生獎

    （本报诗巫30日讯）诗巫甘榜南甲中学于今早举行毕业典礼，邀请诗巫教育局长黄尊恭主持颁发毕业证书仪式。在今早的颁奖礼中，该校毕业生玛赛拉苏西荣获模范毕业生奖。 …
    October 31, 2017
    0 second read
Load More In 中砂新闻
评论功能已关闭