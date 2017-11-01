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蔡聯國：政府擬補助獎勵計劃 提升食品非食品生產素質

发布于 November 1, 2017
来自全砂各地的182位农业局员工及81位业者参与了为期2天的2017年农基工业研讨会。
来自全砂各地的182位农业局员工及81位业者参与了为期2天的2017年农基工业研讨会。

（本报诗巫31日讯）“为了在食品及非食品生产领域加强发展并提升产品素质，政府经拟定了各项补助及奖励计划，透过相关部门指导并扶助业者们。”
砂拉越农业局副局长蔡联国为2017年农基工业研讨会主持开幕礼时指出，政府经已落实推行各项政策，以巩固农基工业中小型企业作为地方经济发展的催化剂。
有鉴于此，蔡联国促请农基工业业者们必须充份善用被赋予的机会，以提升他们的收入所得。
“农基工业部门将有能力辅导企业家们朝向更高水平的成就，偿若这个项域具备高技能，行动迅捷且富创造力的良好人力资源。因此，我希望透过这样的研讨会，能培养具有技能与资讯，且有能力执行有效拓展农基工业企业商家的指导人员。”
他说，我们必须承认的是，打造一个企业家的过程并非一件易事，而这个挑战在当前不稳定的全球经济局势下，愈发显得不易。“基此，我们不应专注于短时间内产生企业家，而亦应关注于塑造具备素质且拥有高度营商能力及竞争力的企业家。”
“我相信，这个为期2天的研讨会对砂州农基工业而言，是一个良好的平台，以产生卓越的员工，并提高部门的表现及生产力。”
他强调，这也必须从参与研讨会的每一个人自身做起，让这项研讨会得以激发农业部门官员的思维，使大家在鼓励企业发展的活动上更具创意及创新能力，进而打造具知识且有能力在本地甚至全球竞争的企业家。
“为了达致这个目标，砂拉越农业局辅助企业家的指导人员不仅必须具备企业技能与知识，同时也需拥有强韧的身心灵，以面对当前日益竞争化的企业领域所带来的种种挑战。”

  • cof

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