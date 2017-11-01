江先明：認為不是必需品 華人家庭不重視防火配備

全体出席者合影。前排左起为砂会宁同乡会妇女组主席江凤英丶副会长甲必丹冯大盛丶署理会长江金财丶吉隆坡防火协会讲师蔡美怡丶会长江先明丶副会长江宣志丶副秘书谢志光丶总务江泽经。第二排左6及7为副会长江华平与财政江先福。

（本报诗巫31日讯）砂拉越会宁同乡会会长江先明指出，华人社会很多家庭都不太重视防火意识，认为灭火器与其它防火配备并不是必需品。

在该会与吉隆坡防火协会联办《消防意识醒觉讲座会》上致词时，他如此表示。共有逾60名会宁会员出席，讲座会由吉隆坡防火协会讲师蔡美怡主讲。

他说，很多人都拥有基本的消防意识，但是往往都抱着侥幸的心态，认为火患不会在他们的家里发生，因此，不想花费额外的金钱来购买灭火器。

“我们时常会说万一这个词汇，做事情也会准备第二个方案，就是因为我们都知道，凡事都会有例外。放在我们的家庭，减低这个意外事故的风险是非常重要的。”

他相信会宁许多同乡都有购买保险，而为自己的家添购消防设备和学习更多的消防知识，也是一种保险，用最低的成本来保障全家人和房子的安全。

“这是一个最有价值的家庭安全投资，我希望同乡们把握这个难得的机会，吸取最有用的消防资讯，为打造一个安全的家庭做出努力。”