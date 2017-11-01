資助許碧英赴廣州治療 福州同鄉會移交3萬善款

汶莱福州十邑同乡会移交汶币3万元予许碧英女士，以协助她于11月5日赴中国广州复大肿瘤医院作为医疗费用。

（本报斯市31日讯）汶莱福州十邑同乡会今天移交汶币3万元予许碧英女士，以协助她于11月5日赴中国广州复大肿瘤医院作为医疗费用。

此期医疗费用预估22万人民币左右，大约汶币5万，疗程针对淋巴细结转移、肾上腺转移进行医治。

许碧英不幸患上右肺癌第四期、右肾上腺肿瘤转移和左卵巢囊肿，自去年2月起多次赴复大肿瘤医院医治右肺癌，以冷冻疗法治疗，前后复诊5次，病情暂控制。

数日前汶莱福州十邑同乡会会长陈嘉兴、秘书长刘坤章、福利主任甘好强、副福利主任吴家明、妇女团署理团长江宝兰，前往许碧英女士住家拜访，以实际了解情况。

许碧英女士的丈夫王正发，为冷气维修员，并育有两名女儿，分别就读八年级及四年级，由于庞大医疗费，无法承担，因此需要社会帮忙伸出援手。

经过该会常务理事及福利主任等同意下，从医疗管理资金播出3万元予许碧英女士，以协助其第二期的医疗费；此医疗资金来自该会顾问、理事及社会人士。

三年前患肝儿童夏行龙小弟，其家属通过汶莱福州十邑同乡会筹募医疗经费，消息传出，各界善心人士捐款纷纷沓来，获得逾22万元医疗费用，该会移交近16万元予经过医疗后，夏行龙小弟弟已经康复了，并已上学了。

余额逾6万元的医疗基金暂时由福州十邑同乡会保管，并在夏行龙父母同意下，可拨出部分专款予其他病例，以协助其他人。

出席今天移交捐款的由创会会长陈嘉兴率领、包括副会长郑其成、副会长曾永南、秘书长刘坤章、福利主任甘好强、康乐主任何全斌、副福利主任吴家明、妇女团团长方秀妃、妇女团署理团长江宝兰。

若有善心人士欲捐助，可径自交予汶莱福州十邑同乡会秘书处统计及协调，该会秘书处电话856 888，薏妮。