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哈畢爾：周邊慶典活動 限國慶日起3個月內舉行

发布于 November 1, 2017
第34届国庆日最高庆祝委员会成员之一林汉璋等出席首次会议。
第34届国庆日最高庆祝委员会成员之一林汉璋等出席首次会议。

（本报斯市31日讯）文青体育部长丕显哈毕尔透露，2018年所有国庆相关的主要或相关的周边活动，仅可在国庆日当天算起，3个月的时限中举行。
他指出，所有计划配合国庆日而举办的活动的相关举办单位，在实际举行相关活动前必须事先知会全国国庆日最高庆祝委员会。
部长指出，此举主要在于让该委员会确定有关活动的合适性与重要性及相关活动的举办时间。
丕显哈毕尔今早在出现2018年汶莱第34届国庆日最高庆祝委员会会议上发表谈话之际做出上述表示，此会议在文青体育部大楼召开。
对于今年国庆的主题与标志，他表示，国庆主题必须简明，各阶层民众都能领会主题含义的标题。
他表示一个具有意义且让人容易了解其含义的主题，也让社会各方能常年能配合相关主题策划与举办一些活动，进一步去推广相关主题。而明年国庆会否沿用今年国庆的主题则有待结束。
“回顾今年国庆国庆集会能顺利的举行并取得让人满意的效果。尽管当天气候恶劣，大雨倾盆而下。”
部长指出，去年国庆日活动，在策划与管理多个环节上都有明显进步，包括在交通安排与操场表演。
丕显希望，这些正面的改变都将给予各方更大的动力，更好的筹备与策划明年的国庆日活动。
对于今年已过的国庆庆典筹备活动，他表示，在各方的努力下，也能在有效节约凯子下，让庆典活动依旧能达到很好的效果。

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