婆文化美食節 首長主持推展禮

2018美里旅游年筹备小组召开会议一瞥。

（本报美里31日讯）砂州首长拿督阿玛阿邦佐哈里将于“2017年婆罗洲文化与美食节”上为2018美里旅游年主持小型推展礼，以为旅游年打响首炮。

2018美里旅游年8个筹备小组代表今午在美里市政局会议室召开筹备会议，以商讨筹备事宜。

随着11月24日至12月3日由砂拉越伊斯兰信息中心主催、砂拉越华人公会主办之“2017年婆罗洲文化与美食节”拉开序幕后，2018年一系列活动将随之展开。

2018美里旅游年系列活动如下：

2017年12月

2018美里旅游年推展礼及新年倒数

2018年1月

永续建筑亚洲大会

2018缤纷市集

手工艺品中心开幕

壁画艺术

2月

彩色慈善竞跑

美里乡村音乐节

3月

2018年马拉松赛

宠物博览会

4月

砂拉越传统节日

5月

第13届美里升市庆典

第11届美里国际深海钓鱼比赛

婆罗洲爵士乐

达雅市集

公共服务博览会

6月

科汀大学回校日

7月

2018巴里奥

REUNION SHELL

esport游戏大会

8月

REUNION PETRONAS

9月

东南亚诗人大会

汽车展嘉年华

10月

啤酒节

11月

中华文化艺术节

12月

圣诞节游行