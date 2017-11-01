婆文化美食節 首長主持推展禮 发布于 November 1, 2017 2018美里旅游年筹备小组召开会议一瞥。 （本报美里31日讯）砂州首长拿督阿玛阿邦佐哈里将于“2017年婆罗洲文化与美食节”上为2018美里旅游年主持小型推展礼，以为旅游年打响首炮。 2018美里旅游年8个筹备小组代表今午在美里市政局会议室召开筹备会议，以商讨筹备事宜。 随着11月24日至12月3日由砂拉越伊斯兰信息中心主催、砂拉越华人公会主办之“2017年婆罗洲文化与美食节”拉开序幕后，2018年一系列活动将随之展开。 2018美里旅游年系列活动如下： 2017年12月 2018美里旅游年推展礼及新年倒数 2018年1月 永续建筑亚洲大会 2018缤纷市集 手工艺品中心开幕 壁画艺术 2月 彩色慈善竞跑 美里乡村音乐节 3月 2018年马拉松赛 宠物博览会 4月 砂拉越传统节日 5月 第13届美里升市庆典 第11届美里国际深海钓鱼比赛 婆罗洲爵士乐 达雅市集 公共服务博览会 6月 科汀大学回校日 7月 2018巴里奥 REUNION SHELL esport游戏大会 8月 REUNION PETRONAS 9月 东南亚诗人大会 汽车展嘉年华 10月 啤酒节 11月 中华文化艺术节 12月 圣诞节游行