首页 新闻 北砂新闻 婆文化美食節 首長主持推展禮

婆文化美食節 首長主持推展禮

发布于 November 1, 2017
2018美里旅游年筹备小组召开会议一瞥。
2018美里旅游年筹备小组召开会议一瞥。

（本报美里31日讯）砂州首长拿督阿玛阿邦佐哈里将于“2017年婆罗洲文化与美食节”上为2018美里旅游年主持小型推展礼，以为旅游年打响首炮。
2018美里旅游年8个筹备小组代表今午在美里市政局会议室召开筹备会议，以商讨筹备事宜。
随着11月24日至12月3日由砂拉越伊斯兰信息中心主催、砂拉越华人公会主办之“2017年婆罗洲文化与美食节”拉开序幕后，2018年一系列活动将随之展开。
2018美里旅游年系列活动如下：
2017年12月
2018美里旅游年推展礼及新年倒数
2018年1月
永续建筑亚洲大会
2018缤纷市集
手工艺品中心开幕
壁画艺术
2月
彩色慈善竞跑
美里乡村音乐节
3月
2018年马拉松赛
宠物博览会
4月
砂拉越传统节日
5月
第13届美里升市庆典
第11届美里国际深海钓鱼比赛
婆罗洲爵士乐
达雅市集
公共服务博览会
6月
科汀大学回校日
7月
2018巴里奥
REUNION SHELL
esport游戏大会
8月
REUNION PETRONAS
9月
东南亚诗人大会
汽车展嘉年华
10月
啤酒节
11月
中华文化艺术节
12月
圣诞节游行

  • cof

    控販毒擁毒判無罪釋放 華裔穆斯林與妻小團聚

    (亚罗士打31日讯)被控1项贩毒罪及2项拥毒罪的41岁华裔穆斯林男子，今日获亚罗士打高庭宣判无罪，当庭释放。恢复自由身的他，首次把出世后还未曾触碰过的1岁儿子抱在怀里，开心与家人团…
    November 1, 2017
    1 second read
  • 被告梅拉胡赛伊向代表律师胡赛尼致谢。

    販毒罪名不成立 咖啡店助理逃死刑

    （槟城31日讯）一名咖啡店助理涉嫌非法窝藏冰毒毒品，今日高庭宣判他贩毒罪名不成立，当庭获释，被告为此不需出庭自辩，侥幸逃过死刑判决。 根据控状显示，39岁被告梅拉胡赛伊被指在201…
    November 1, 2017
    3 second read
  • 10月24日，科威特埃米尔萨巴赫（右）在科威特国会新季开幕式时向科威特国会议员致意。

    賈比爾為首內閣續處理事務 科威特內閣辭職

    （科威特31日综合外电报道）据科威特通讯社30日报道，科威特内阁当天提出辞职。科威特埃米尔萨巴赫随后接受了该辞职请求，并要求以首相贾比尔为首的内阁继续处理紧急事务，直至新政府产生。…
    November 1, 2017
    0 second read
载入更多相关文章
  • 美里市长俞小珊主持常月会议。

    美里多個小販中心 裝置閉路電眼

    （本报美里31日讯）美里市场、商家及小贩工作小组分别已在美里多个小贩中心装置闭路电眼。 …
    November 1, 2017
    0 second read
  • 拿督李景胜副部长主持颁发奖杯给当天的优胜选手。

    全國唐手道錦標賽 美里戰隊出爐

    （美里31日讯）美里省唐手道协会前日成功假柏迈购物广场举办本年度的唐手道省级比赛，此场锦标赛主要是让即将代表砂州出赛于12月8日至11日假霹雳辟厉州安顺主办的2017年霹雳州全国唐…
    November 1, 2017
    0 second read

  • 系列節目讓民眾參與 星城展銷會明登場

    （本报美里31日讯）美里星城购物广场将于11月2日开始直到11月5日在该广场办星城展销会。 …
    November 1, 2017
    1 min read
Load More In 北砂新闻
评论功能已关闭