首页 新闻 南砂新闻 王長福：缺少運動導致肥胖 家長不應讓孩童過度靜態

王長福：缺少運動導致肥胖 家長不應讓孩童過度靜態

发布于 November 1, 2017
王长福（左4）在众人陪同下为2017年古晋中华小学第五校第六届常年运动会主持击鼓开幕仪式。
王长福（左4）在众人陪同下为2017年古晋中华小学第五校第六届常年运动会主持击鼓开幕仪式。

（本报古晋31日讯）古晋中华小学校董会主席王长福表示，国内的调查发现，有近76%儿童把大多数时间都花在看电视和玩电脑，缺少运动，导致儿童肥胖问题恶化的因素，因此，身为家长应多加留意家中小孩，不要让他们过度进行静态活动。
他称，大马一项对儿童的健康调查显示，炸鸡、汉堡包等，深受儿童欢迎，孰不知这些都是高热量、高脂肪的食物，儿童摄取过多脂肪、盐分及其他添加物，已经导致国内许多儿童面对过度肥胖的问题，在亚洲国家之中，大马的肥胖和超重问题乃排名第六。
王长福今早出席2017年古晋中华小学第五校第六届常年运动会开幕仪式上致词时，如是表示。
对于儿童沉迷于手机等电子产品以及儿童肥胖问题，他感到好担心，并呼吁学生们为了健康，最好要做到“六好”，即“喝好、吃好、科学运动好、休息睡眠好、心态好、把身体保养好”。
“孩子们，你们是民族的希望，拥有坚强的性格、健康的体魄是将来成才和效力国家的前提条件。”
对此，他希望每个学生加强体育锻炼、拥有健康的体魄和快乐心境，以做个文武双全与品德高尚的好学生。
他感到高兴看到学生精神充沛地参与运动会，这显示出学生的身体都很强壮，因为有强壮的体魄，才能够有更多的专注力在学习课业。

  • cof

    控販毒擁毒判無罪釋放 華裔穆斯林與妻小團聚

    (亚罗士打31日讯)被控1项贩毒罪及2项拥毒罪的41岁华裔穆斯林男子，今日获亚罗士打高庭宣判无罪，当庭释放。恢复自由身的他，首次把出世后还未曾触碰过的1岁儿子抱在怀里，开心与家人团…
    November 1, 2017
    1 second read
  • 被告梅拉胡赛伊向代表律师胡赛尼致谢。

    販毒罪名不成立 咖啡店助理逃死刑

    （槟城31日讯）一名咖啡店助理涉嫌非法窝藏冰毒毒品，今日高庭宣判他贩毒罪名不成立，当庭获释，被告为此不需出庭自辩，侥幸逃过死刑判决。 根据控状显示，39岁被告梅拉胡赛伊被指在201…
    November 1, 2017
    3 second read

  • 美司法部特別檢察官稱 3“通俄門”相關人員涉犯罪

    （华盛顿31日综合外电报道）美国司法部特别检察官罗伯特·米勒30日宣布，3名被调查的美国政界人士去年大选期间和俄罗斯有不正当接触，涉嫌犯罪。 …
    November 1, 2017
    0 second read
载入更多相关文章
  • 马来西亚善心组织古晋理事甲必丹田志和（左2）在砂拉越中央医院了解江泽如（右1）的病情时影。左1为该组织古晋志工吴诗顺，中为其父亲江先武。

    需8萬進行骨髓移植 善心組織捐江澤如2萬

    （古晋31日讯）24岁应该是体格健壮的青年人，但对古晋的江泽如而言，原本正准备出来社会打拼的他，却因为被诊断患上“急性骨髓性白血病” ，令他对未来感到茫然，加上需要马币8万令吉的医…
    November 1, 2017
    4 second read
  • 青运砂州分会青工队长温晓琴（左4）移交旧衣物给精神病理社区单位负责人 LENI时影。左起为砂州稽查温晓玲，砂州署理主席刘宝淋，Kally Teo。右1为砂拉越副主席林志建，右二为组织秘书刘佑贤，中间为砂州主席沈铂斯。

    淘沙醫院急需舊衣物 KCCS出一份力收集

    （古晋31日讯）青运砂州分会青工队与古晋民众中心协会(KCCS)在获悉古晋圣淘沙医院急需旧衣物时，共同收集旧衣物送往该议员精神病理社区服务单位。 …
    November 1, 2017
    1 second read
  • 森林局执法组人员检查有关木桐。

    詩巫森林局聯手逸警方 442黑木被起逮5人

    (古晋31日讯)在接获可靠情报下，砂拉越森林企业诗巫区执法组上周日联手加拿逸警方在加拿逸南溪达成功破获木桐走私活动，当场截获442条木桐，并逮捕5名嫌犯和两艘长船。 …
    November 1, 2017
    0 second read
Load More In 南砂新闻
评论功能已关闭