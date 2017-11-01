王長福：缺少運動導致肥胖 家長不應讓孩童過度靜態

王长福（左4）在众人陪同下为2017年古晋中华小学第五校第六届常年运动会主持击鼓开幕仪式。

（本报古晋31日讯）古晋中华小学校董会主席王长福表示，国内的调查发现，有近76%儿童把大多数时间都花在看电视和玩电脑，缺少运动，导致儿童肥胖问题恶化的因素，因此，身为家长应多加留意家中小孩，不要让他们过度进行静态活动。

他称，大马一项对儿童的健康调查显示，炸鸡、汉堡包等，深受儿童欢迎，孰不知这些都是高热量、高脂肪的食物，儿童摄取过多脂肪、盐分及其他添加物，已经导致国内许多儿童面对过度肥胖的问题，在亚洲国家之中，大马的肥胖和超重问题乃排名第六。

王长福今早出席2017年古晋中华小学第五校第六届常年运动会开幕仪式上致词时，如是表示。

对于儿童沉迷于手机等电子产品以及儿童肥胖问题，他感到好担心，并呼吁学生们为了健康，最好要做到“六好”，即“喝好、吃好、科学运动好、休息睡眠好、心态好、把身体保养好”。

“孩子们，你们是民族的希望，拥有坚强的性格、健康的体魄是将来成才和效力国家的前提条件。”

对此，他希望每个学生加强体育锻炼、拥有健康的体魄和快乐心境，以做个文武双全与品德高尚的好学生。

他感到高兴看到学生精神充沛地参与运动会，这显示出学生的身体都很强壮，因为有强壮的体魄，才能够有更多的专注力在学习课业。