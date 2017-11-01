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需8萬進行骨髓移植 善心組織捐江澤如2萬

发布于 November 1, 2017
马来西亚善心组织古晋理事甲必丹田志和（左2）在砂拉越中央医院了解江泽如（右1）的病情时影。左1为该组织古晋志工吴诗顺，中为其父亲江先武。
马来西亚善心组织古晋理事甲必丹田志和（左2）在砂拉越中央医院了解江泽如（右1）的病情时影。左1为该组织古晋志工吴诗顺，中为其父亲江先武。

（古晋31日讯）24岁应该是体格健壮的青年人，但对古晋的江泽如而言，原本正准备出来社会打拼的他，却因为被诊断患上“急性骨髓性白血病” ，令他对未来感到茫然，加上需要马币8万令吉的医药费，才能进行骨髓移植，令其家人为筹募医药费而发愁。
马来西亚善心组织古晋理事在接获砂拉越中央医院血科单位专科医生来函，为病患者寻求协助后，该组织毅然决定，率先捐出马币2万令吉予来自古晋石角路的血癌病患者江泽如。
惟目前尚差马币6万令吉的医药费，因此该组织希望各界善心人士给予捐助，助这名年轻的病患者早日筹到医药费，让病患者与其胞妹，赴马来亚大学医疗中心进行骨髓移植。
据悉，在今年中，刚出来社会工作（电工技术人员）只有一个多月的江泽如，于7月初开始，就一直发烧，当时他只是在当地政府诊疗所看诊，但却查不出病因，只被告知其血液里含有“肮脏”，甚至一度被怀疑患上骨痛热溢血症。
直到今年7月6日，因为他发烧加上牙龈突然出血，所以被家人带到砂拉越中央医院看诊，并在进行抽血，且寄往吉隆坡中央医院检验后，被诊断他患上“急性骨髓性白血病”（简称血癌）。
从患病至今，他不但无法工作，而且已经进行了4次化疗，并已多次留院。医生已告知，要医治此病症的唯一方法，就是进行骨髓移植。
有鉴于此，在较早前，江泽如和其现年22岁的胞妹江泽萱，在院方的安排下，在本地进行了第一次的骨髓配对，并在配对结果出炉后，证实其胞妹的骨髓适合捐献给他。不过，为了确认第一次配对的准确性，院方于今年9月杪，再度抽取两人的骨髓，并寄寄吉隆坡医院进行第二次配对，并在昨天月30日）报告出炉，再度确认其妹妹的骨髓适合捐予病患者。
如今，砂拉越中央医院血科单位专科医生已着手安排江泽如和其胞妹到马大医疗中心进行骨髓移植的程序，惟在这之前，院方将会继续为江泽如进行化疗，以确保其体内的癌细胞完全被清除。目前，暂定进行骨髓移植的日期是明年1月初。
不过，由于病患者的家庭经济情况不佳，无能力承担骨髓移植的马币8万令吉医药费。因此，砂拉越中央医院血科单位医生特致函予“马来西亚善心组织”，希望“善心组织”能捐助医药费，或协助发动筹款，助江泽如早日筹到医药费，以便完成骨髓移植。
急性骨髓性白血病，这是一种危及生命的血液癌症.要治疗此病，需要进行化疗，其次是进行骨髓移植。然而，在马来西亚政府医院中，就只有雪兰莪州的安邦政府医院有提供此服务，但如果要让病患者到该政府医院医治，就需要有一个漫长的排期等待。
另一个选择就是在马来亚大学医疗中心进行骨髓移植。它是属于半政府机构，病患者必须在马大医疗中心留院至少3至4个月，因为骨髓移植是一项非常高风险和复杂的手术，它涉及化疗及干细胞移植等。
惟在马大医疗中心进行此项骨髓移植手术，需马币8万令吉。由于病患者家人无法承担此笔费用，所以院方希望“善心组织”能协助此名病患者，让病患者尽快完成骨髓移植。
根据砂中央医院血科单位专科医生告知马来西亚善心组织理事会，这名病患者在接受化疗后，至今情况稳定，更难得的是，其胞妹的骨髓和他的骨髓非常吻合，所以如果接受骨髓移植，病患者是有机会康复的，更何况这名病患者非常年轻，只有24岁。
“善心组织”在听取了医生的汇报后，决定率先捐助马币2万令吉予江泽如，同时也希望能取着抛砖引玉的作用，以及为江泽如代收捐款，之后有关收到的医药费，将会在江泽如进入马大医疗中心进行骨髓移植时，直接缴付予马大医疗中心。
另一方面，虽然江泽如曾尝试向社会保险申请医药费，但不获得批准，因为他刚出来社会工作只有一个多月，不符合申请条件。
据悉，江泽如的父亲江先武，47岁，是一名司机;而母亲刘凤妹，47岁，是在一间补习中心当会计员，两人收入皆不高他们育有一男一女，儿子就是病患者江泽如，而女儿则是将捐献骨髓的江泽萱，也是刚出来社会做工，是一名兼职店员。
欲捐助江泽如医药费的善心人士，可将捐款汇入“马来西亚善心组织”的以下户口：
PBB 3196092634 Persatuan Amal Shan Xin Kajang雪兰莪。

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