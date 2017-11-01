系列節目讓民眾參與 星城展銷會明登場

（本报美里31日讯）美里星城购物广场将于11月2日开始直到11月5日在该广场办星城展销会。

为配合展销会该广场拟定了系列节目活动让民众参与。

节目如下：

11月3日（星期五）

下午6时：旧翼二楼大厅(DOTS 玩具店前)星城儿童英语歌唱比赛(协办单位:T HOME 炫音乐工作室）

4/11/2017（星期六）上午11时至晚上9时：新翼三楼大厅(SONY店前)动漫玩具展

上午11时至晚上9时：新翼二楼活动大厅，与T REX恐龙近距离/儿童游乐场

上午11时至下午3时：旧翼二楼大厅，(DOTS 玩具店前)卡片战斗先导者比赛

上午11时至晚上7时：旧翼二楼大厅(DOTS 玩具店前)，GUNPLA 工作坊

上午11时至晚上9时：旧翼二楼大厅(DOTS 玩具店前)，FIFA 足球电子游戏比赛

中午12时30分至下午1时30分：旧翼二楼大厅(DOTS 玩具店前)，国际动漫人物见面会，韩国TUNA，泰国KOYUKI YUKIHIME，越南胡志明市CHONO，以及雅加达Clarissa Punipun。

下午2时至5时：旧翼二楼大厅(DOTS 玩具店前)，HOTWHEELS 迷你模型车比赛

下午5时30分至6时30分：旧翼二楼大厅(DOTS 玩具店前)，国际动漫人物见面会、韩国TUNA、泰国KOYUKI YUKIHIME、越南胡志明市CHONO、雅加达Clarissa Punipun。

11月5日（星期日）

上午11时至晚上7时30分：新翼三楼大厅(SONY店前)，动漫玩具展

上午11时至晚上7时30分：新翼二楼活动大厅，与T REX 恐龙近距离/儿童游乐场

上午11时至下午3时：旧翼二楼大厅(DOTS 玩具店前)，卡片战斗先导者比赛

上午11时至下午1时30分：旧翼二楼大厅(DOTS 玩具店前)，GUNPLA 设置比赛

上午11时至晚上8时：旧翼二楼大厅(DOTS 玩具店前)，FIFA 足球电子游戏比赛

下午1时30分至2时：旧翼二楼大厅(DOTS 玩具店前)，国际动漫人物见面会、韩国TUNA、泰国KOYUKI YUKIHIME、越南胡志明市CHONO、雅加达Clarissa Punipun。

下午2时至3时：旧翼二楼大厅(DOTS 玩具店前)，GUNPLA 工作坊

下午3时30分至4时：旧翼二楼大厅(DOTS 玩具店前)，GUNPLA 设置比赛颁奖礼

下午3时30分至4时30分：旧翼二楼大厅(DOTS 玩具店前)，国际动漫人物见面会、韩国TUNA、泰国KOYUKI YUKIHIME、越南胡志明市CHONO、雅加达Clarissa Punipun。

下午4时至晚上7时：旧翼二楼大厅(DOTS 玩具店前)，GUNPLA 工作坊

下午5时30分至6时30分：旧翼二楼大厅(DOTS 玩具店前)，国际动漫人物演出，韩国TUNA、泰国KOYUKI YUKIHIME、越南胡志明市CHONO、雅加达Clarissa Punipun。

除此之外，主办单位也在儿童游乐场将会现场主办吃YOGU YOGURT比赛和寿司比赛。

今天，来自赞助商INDOCAFE 和YOGU FROZEN YOGURT 移交比赛的礼品于主办单位。

此活动获得大马电讯公司TM为电讯合作伙伴 , 支持单位包括 RED ONE, POCKY ,美乐大酒店,MY GUNPLA HOBBY STORE, YOGU FROZEN YOGURT, SUSHI KING, JULIES BISCUIT, IDEAL ADVERTISING, INDOCAFE，美里市政局认可。

主办单位希望此项嘉年华将让大家体验到一个充满活力的2天的欢乐的活动。

有关详细信息，参赛指南请浏览或联络：https://www.facebook.com/cxmiri/或与星城购物广场节目策划经理012-6403690询问详情。