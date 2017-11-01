首页 新闻 北砂新闻 系列節目讓民眾參與 星城展銷會明登場

系列節目讓民眾參與 星城展銷會明登場

发布于 November 1, 2017

（本报美里31日讯）美里星城购物广场将于11月2日开始直到11月5日在该广场办星城展销会。
为配合展销会该广场拟定了系列节目活动让民众参与。
节目如下：
11月3日（星期五）
下午6时：旧翼二楼大厅(DOTS 玩具店前)星城儿童英语歌唱比赛(协办单位:T HOME 炫音乐工作室）
4/11/2017（星期六）上午11时至晚上9时：新翼三楼大厅(SONY店前)动漫玩具展
上午11时至晚上9时：新翼二楼活动大厅，与T REX恐龙近距离/儿童游乐场
上午11时至下午3时：旧翼二楼大厅，(DOTS 玩具店前)卡片战斗先导者比赛
上午11时至晚上7时：旧翼二楼大厅(DOTS 玩具店前)，GUNPLA 工作坊
上午11时至晚上9时：旧翼二楼大厅(DOTS 玩具店前)，FIFA 足球电子游戏比赛
中午12时30分至下午1时30分：旧翼二楼大厅(DOTS 玩具店前)，国际动漫人物见面会，韩国TUNA，泰国KOYUKI YUKIHIME，越南胡志明市CHONO，以及雅加达Clarissa Punipun。
下午2时至5时：旧翼二楼大厅(DOTS 玩具店前)，HOTWHEELS 迷你模型车比赛
下午5时30分至6时30分：旧翼二楼大厅(DOTS 玩具店前)，国际动漫人物见面会、韩国TUNA、泰国KOYUKI YUKIHIME、越南胡志明市CHONO、雅加达Clarissa Punipun。
11月5日（星期日）
上午11时至晚上7时30分：新翼三楼大厅(SONY店前)，动漫玩具展
上午11时至晚上7时30分：新翼二楼活动大厅，与T REX 恐龙近距离/儿童游乐场
上午11时至下午3时：旧翼二楼大厅(DOTS 玩具店前)，卡片战斗先导者比赛
上午11时至下午1时30分：旧翼二楼大厅(DOTS 玩具店前)，GUNPLA 设置比赛
上午11时至晚上8时：旧翼二楼大厅(DOTS 玩具店前)，FIFA 足球电子游戏比赛
下午1时30分至2时：旧翼二楼大厅(DOTS 玩具店前)，国际动漫人物见面会、韩国TUNA、泰国KOYUKI YUKIHIME、越南胡志明市CHONO、雅加达Clarissa Punipun。
下午2时至3时：旧翼二楼大厅(DOTS 玩具店前)，GUNPLA 工作坊
下午3时30分至4时：旧翼二楼大厅(DOTS 玩具店前)，GUNPLA 设置比赛颁奖礼
下午3时30分至4时30分：旧翼二楼大厅(DOTS 玩具店前)，国际动漫人物见面会、韩国TUNA、泰国KOYUKI YUKIHIME、越南胡志明市CHONO、雅加达Clarissa Punipun。
下午4时至晚上7时：旧翼二楼大厅(DOTS 玩具店前)，GUNPLA 工作坊
下午5时30分至6时30分：旧翼二楼大厅(DOTS 玩具店前)，国际动漫人物演出，韩国TUNA、泰国KOYUKI YUKIHIME、越南胡志明市CHONO、雅加达Clarissa Punipun。
除此之外，主办单位也在儿童游乐场将会现场主办吃YOGU YOGURT比赛和寿司比赛。
今天，来自赞助商INDOCAFE 和YOGU FROZEN YOGURT 移交比赛的礼品于主办单位。
此活动获得大马电讯公司TM为电讯合作伙伴 , 支持单位包括 RED ONE, POCKY ,美乐大酒店,MY GUNPLA HOBBY STORE, YOGU FROZEN YOGURT, SUSHI KING, JULIES BISCUIT, IDEAL ADVERTISING, INDOCAFE，美里市政局认可。
主办单位希望此项嘉年华将让大家体验到一个充满活力的2天的欢乐的活动。
有关详细信息，参赛指南请浏览或联络：https://www.facebook.com/cxmiri/或与星城购物广场节目策划经理012-6403690询问详情。

  • cof

    控販毒擁毒判無罪釋放 華裔穆斯林與妻小團聚

    (亚罗士打31日讯)被控1项贩毒罪及2项拥毒罪的41岁华裔穆斯林男子，今日获亚罗士打高庭宣判无罪，当庭释放。恢复自由身的他，首次把出世后还未曾触碰过的1岁儿子抱在怀里，开心与家人团…
    November 1, 2017
    1 second read
  • 被告梅拉胡赛伊向代表律师胡赛尼致谢。

    販毒罪名不成立 咖啡店助理逃死刑

    （槟城31日讯）一名咖啡店助理涉嫌非法窝藏冰毒毒品，今日高庭宣判他贩毒罪名不成立，当庭获释，被告为此不需出庭自辩，侥幸逃过死刑判决。 根据控状显示，39岁被告梅拉胡赛伊被指在201…
    November 1, 2017
    3 second read

  • 美司法部特別檢察官稱 3“通俄門”相關人員涉犯罪

    （华盛顿31日综合外电报道）美国司法部特别检察官罗伯特·米勒30日宣布，3名被调查的美国政界人士去年大选期间和俄罗斯有不正当接触，涉嫌犯罪。 …
    November 1, 2017
    0 second read
载入更多相关文章
  • 2018美里旅游年筹备小组召开会议一瞥。

    婆文化美食節 首長主持推展禮

    （本报美里31日讯）砂州首长拿督阿玛阿邦佐哈里将于“2017年婆罗洲文化与美食节”上为2018美里旅游年主持小型推展礼，以为旅游年打响首炮。 …
    November 1, 2017
    3 second read
  • 美里市长俞小珊主持常月会议。

    美里多個小販中心 裝置閉路電眼

    （本报美里31日讯）美里市场、商家及小贩工作小组分别已在美里多个小贩中心装置闭路电眼。 …
    November 1, 2017
    0 second read
  • 拿督李景胜副部长主持颁发奖杯给当天的优胜选手。

    全國唐手道錦標賽 美里戰隊出爐

    （美里31日讯）美里省唐手道协会前日成功假柏迈购物广场举办本年度的唐手道省级比赛，此场锦标赛主要是让即将代表砂州出赛于12月8日至11日假霹雳辟厉州安顺主办的2017年霹雳州全国唐…
    November 1, 2017
    0 second read
Load More In 北砂新闻
评论功能已关闭