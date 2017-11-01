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服務超過20年 335公僕 獲服務勛章

发布于 November 1, 2017

（本报美里31日讯）砂首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里今日出席在美里举行的州内第五次颁发效忠服务勋章给335名服务超过20年以上的公务员。
此项颁发勋章仪式是在美佳大酒店宴会厅举行，获表扬的公务员分别来自19个政府部门公务员获得表扬，其中有12个是州政府部门，7个是联邦部门。
19个政府部门为美里省县公署(3人)、砂工业及企业发展部(4人)、土地与测量局(8人)、农业局(17人)、工程局(17人)、森林局(17人)、福利局(2人)、乡区水供局（28人）、美里市政局(11人)、马鲁帝县公署(3人)、苏必士县公署（18人）、美里海港局(8人)、美里工业训练学院（3人）、民航局(2人)、海洋渔业局（22人）、首相署行政现代化及策划单位砂分局（9人）、皇家警察(4人)、卫生局（37人）、教育局（122人）。
在表扬者当中，服务长达40年的有4人，35年至39年的有27人。
另外，获效忠服务勋章的也包括忠心耿耿服务长达38年的砂工业及企业发展部常务秘书拿督廖顺荣、马鲁帝县公署秘书柏特力林基（25年）、美里海港局总经理瑟拉瓦布杜（25年）、首相署行政现代化及策划单位砂分局总监（38年）、砂海洋海事局总监柏拉勇逸克（32年）。
上述获州政府表扬颁发效忠服务勋章公务员，主要是获得部门主管推荐，及经过反污委会廉洁审查。

  • cof

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