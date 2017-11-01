環境審核系統化 首長下月推介

砂城市策划、土地行政与环境助理部长的拿督连达立(右)为研讨会主持鸣锣开幕。中为马来西亚化学机构砂分局主席蔡联国。

（本报古晋31日讯）为了能真正系统化确保业者遵循规范，砂州政府将在下个月把登记于环境影响评估下的发展计划之环境审核强化，而砂州首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里也将为此环境审核系统化作推介。

作为砂城市策划、土地行政与环境助理部长的拿督连达立于今早出席为砂马来西亚化学机构及砂天然资源与环境局为永续性的环境保护研讨会主持开幕典礼后受访时，如是披露说。

在早前致词时，他强调砂拉越的环境影响评估要求非常严格，任何透过此系统落实的发展计划，将受制于1997年天然资源与环境保护条例，确保减低对环境的不良影响。

他称，许多公司也意识到环境影响评估对计划策划上的益处，特别对于大型及环境敏感计划，因此政府强制实行社区与环境影响评估，以确保被发展计划影响的群体被真正关注。

而砂天然资源与环境局也已落实数项培训课程予环境审计师，旨在确保相关公司持续努力保护环境。

连达立补充说，环境审核乃是一项附加措施，旨在确保业者遵从指南及依循要求。

对于没有根据系统行事的业者，他表示目前的罚款达3万令吉，而当局也正在考量重检。

他指出，实际上环境审核早已开始采用，只是现在立法将之系统化。