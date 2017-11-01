禮堂大樓遭火吻須重建 晉聖德麗莎中學缺510萬

圣德丽莎礼堂大楼于去年10月29日发生火灾中烧毁，至今已1年。

（本报古晋31日讯）砂教育、科学与科技研究部长拿督斯里麦可马因指出，古晋圣德丽莎中学火灾烧毁礼堂大楼后，目前已通过各种方式筹得310万令吉，尚需要510万令吉，才能达到820万令吉的目标，以落实重建计划。

对此，他今日造访该校聆听该校汇报重建计划，随后在受访时表示会将有关重建计划提呈到联邦教育部，以争取更多拨款。

据悉，重建计划将包括重建礼堂大楼，以及增建另一栋行政与课室大楼。

他表示，过去曾拥有类似一对一的拨款，即“配对拨款”的机制，然而未确定目前是否仍生效，若有则可帮助该校获额外的310万令吉。对此，他表示将到联邦教育部询问及争取。

另外，询及首相在2018年财政预算案中有宣布拨出10亿令吉予东马作为改善残旧学校用途，而政府是否可从中获取拨款帮助圣德丽莎时，他则表示未确定，因为拨款的形式可能是采用信托基金的模式，加上未确定是否由砂州政府全权负责拨款分配及处理，因此有关问题还须待首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里进一步做出决定。

他称，若可采用有关拨款，那么将对圣德丽莎中学礼堂大楼重建计划大有帮助。

据悉，圣德丽莎中学一栋礼堂大楼是于去年10月29日的一场火灾中烧毁，事件至今已一年。火灾后，一些政府组织及非政府组织伸出援手，通过举办各类活动筹款，帮助该校。

麦可马因随后也于众人巡视该校，包括到该栋被烧毁的礼堂大楼巡视。