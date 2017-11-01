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首長：獲國行批准 Sarawak Pay下月啟動

发布于 November 1, 2017
首长阿邦佐哈里（右2）为犀丽泰新市镇综合发展商区主持开幕仪式。左3为犀丽泰集团首席执行员拿督钟双楠。左起为犀丽泰有限公司首席营运员余嘉潜、董事拿督陈国义；右为砂副首长拿督阿玛道格拉斯。
首长阿邦佐哈里（右2）为犀丽泰新市镇综合发展商区主持开幕仪式。左3为犀丽泰集团首席执行员拿督钟双楠。左起为犀丽泰有限公司首席营运员余嘉潜、董事拿督陈国义；右为砂副首长拿督阿玛道格拉斯。

（本报古晋31日讯）砂拉越的电子支付平台“Sarawak Pay”服务即将在下个月推出！
砂首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里指出，该计划已获得国家银行方面的批准，并计划于下个月启动。他说，该平台将开通政府及人民之间的付款方式，届时可缴付电费、水费等，人民到时便可使用手机，便可轻松付款。
值得一提的是，他表示，该支付平台推出后，砂州下一步将会与中国阿里巴巴集团的支付宝平台合作，让砂拉越人民也可通过砂拉越支付平台“Sarawak Pay”支付及购买网上商品，或可让双方展开交易。
阿邦佐哈里是昨晚受邀出席犀丽泰（Saradise）新市镇综合发展主持开幕仪式上致词时，如是表示。
他也指出，要有便利的电子支付平台，当然也要确保平台在网络上安全使用，因此周政府也积极通过基金局提供教育奖学金让年轻学子攻读相关于网络安全、生物辨识等相关科技领域，以便学以致用帮助砂拉越提升网络使用安全。
另一方面，犀丽泰集团首席执行员拿督钟双楠较早前致词时表示，犀丽泰新市镇作为综合发展计划，正积极走先进化路线，目前该商区内正积极研究推出“Saradise App”手机应用程式，让用户下载并使用更可通过该程式找到商区内的商家及服务。不但如此，他表示该集团也正积极于金融机构洽谈为该商区设立电子支付平台，届时期望用户可以使用该平台到商区内消费，包括休闲的喝杯咖啡，而无需携带现金。

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