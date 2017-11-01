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    控販毒擁毒判無罪釋放 華裔穆斯林與妻小團聚

    (亚罗士打31日讯)被控1项贩毒罪及2项拥毒罪的41岁华裔穆斯林男子，今日获亚罗士打高庭宣判无罪，当庭释放。恢复自由身的他，首次把出世后还未曾触碰过的1岁儿子抱在怀里，开心与家人团…
    November 1, 2017
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  • 被告梅拉胡赛伊向代表律师胡赛尼致谢。

    販毒罪名不成立 咖啡店助理逃死刑

    （槟城31日讯）一名咖啡店助理涉嫌非法窝藏冰毒毒品，今日高庭宣判他贩毒罪名不成立，当庭获释，被告为此不需出庭自辩，侥幸逃过死刑判决。 根据控状显示，39岁被告梅拉胡赛伊被指在201…
    November 1, 2017
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  • 美司法部特別檢察官稱 3“通俄門”相關人員涉犯罪

    （华盛顿31日综合外电报道）美国司法部特别检察官罗伯特·米勒30日宣布，3名被调查的美国政界人士去年大选期间和俄罗斯有不正当接触，涉嫌犯罪。 …
    November 1, 2017
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