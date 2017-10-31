吳綺莉閉門失竊 卓林：怎麼會去報警？

吴绮莉前晚报警，声称跑马地寓所有一批合共约值17万港元（逾9万令吉）的财物不翼而飞，包括2只戒指及2支吉他，警方暂列作盗窃案，但不排除闭门失窃。早前已搬往北角与女友同居的卓林昨午现身，提到妈妈报案时说：“我有拿走吉他，怎么知道她会去报警！”两母女关系又紧张起来。

警方发言人表示，前晚（29日）10时许，一名45岁姓吴女住户于跑马地大坑道宏丰台寓所报案，指单位内一批财物不翼而飞，包括衣物、两只价值约7万元（约3.8万令吉）的戒指以及两支约值10万元（约5万4246令吉）的吉他，怀疑有人入屋爆窃。警员调查后发现单位没有被撬过的痕迹，遂将案件暂列盗窃，交由湾仔警区刑事调查队跟进，暂未有人被捕。

卓林：我有钥匙

曾与妈咪居于上址的卓林，上月30日下午2时许与女友Andi离开北角爱巢，到港铁站附近逗留陪女友抽烟，之后结伴到站内柜员机提款，再乘港铁到湾仔一间找换店。记者上前追问母亲报案一事，卓林起初不愿多作回应，但与女友讨论后突然主动回应记者：“你们想知什么？OK，我跟我妈讲好，要来拿点衣物，但我到家时她又不在，我就进屋。我有她给我的锁匙，门锁亦没换，我除了拿衣服之外还拿走了吉他。有些东西我也拿走了。我在事前有跟她说过，怎么知道她会去报警！我也有问她几时会回家，因为有事要跟她谈，怎么知道我突然收到电话说报了警，心想报什么警？（妈咪找你？）是警察打来的！她没找我。”问到有没拿手表（报称应是戒指）？卓林回答：“我没拿过任何东西！”倾谈后，卓林与女友进入一间餐厅，随后失去踪影。

至于Elaine受访时指家中设有闭路电视：“不过我不会看，会等警察来看，看看有什么人出入过。（知道卓林下落？）我找不到她。”昨午约2时50分，戴口罩、穿拖鞋的她离开寓所往取车，期间一直讲电话，一脸憔悴。10分钟后见她折返，并拿着一袋外卖。面对记者追访，她只说：“不好意思！（女儿说你知道他会回来拿东西？）真的没什么要讲，交给社工啦！（销案？）真的不知道，不好意思！（再联络女儿？）不好意思，麻烦到大家！”其后，数名便衣探员离开大厦，记者追问是否调查Elaine的案件？他们说：“是来处理一宗失窃案，详情要调查后才知道。”

吴绮莉：交给社工

警员离开后，Elaine于傍晚近6时再独自开车外出，先后驶至湾仔、铜锣湾，最后到跑马地的便利店停车，扰攘近1小时原来只为买雪糕。返家前，她被追问知否卓林现身？她只摇头耸肩示意不知道。提到卓林指不明白她为何报警及称随时可找她取回物品等问题，Elaine一概只答：“不好意思！”