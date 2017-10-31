喬妹穿露肩白紗 黏宋仲基拍全家福

32岁星宋仲基与大3岁的“乔妹”宋慧乔，今午在首尔新罗饭店迎宾馆举行婚礼。昨天记者一早就直击工作人员进出迎宾馆，忙着修剪花草、清点会场需要的金色花束，后来6名工作人员进驻庭园铺设白色步道、灯饰，礼堂逐渐成形，布置选用的主要花材则是“桔梗花”，花语是“永恒的爱”，婚礼小巧思让人直呼超甜蜜。

今早6点多迎宾馆已有媒体进驻，韩国电视台SBS的SNG车在旁待机，迎宾馆后院有近20名黑衣人进入备战状态，2楼通道也多了3、4名保全站岗，甚至有约10名中国粉丝自备椅子，坐在迎宾馆大门外，准备迎接双宋下午的世纪婚礼，也有网友在饭店现场发现宋仲基爸爸身影，脸上满是笑容，相当开心。早上8点半时，宋慧乔绑着马尾、穿着黑色大衣，在一群工作人员的陪伴下从新娘房走出，接着在侧门被保姆车接走，而准新郎宋仲基中午与助理抵达，他穿黑色燕尾服，一下车就被保全以黑伞阵掩护入内。

今天下午3点，宋慧乔穿露肩白纱与宋仲基一起拍全家福，幸福洋溢，细看乔妹身形圆润、白纱采大篷裙设计，外界疑有孕，但无法证实。结束后有亲友向新郎倌握手道谢，宋仲基开心向对方鞠躬，接着与乔妹一起回到休息室。