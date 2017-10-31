「廢除雙溪育收費站應找工程部」 林冠英：檳馬華找錯對象

（槟城30日讯）“槟马华找错对象表错情，他们要针对何时废除双溪育收费站一事送轮椅或示威也好，应该去吉隆坡工程部，而不是找槟州政府！”

槟州首长林冠英说，对方要送轮椅，甚至作出攻击，他并不在意，但他们有无找错对象？

他今早在锺灵国中移交首长特别拨款后，在记者会就马华槟州组织秘书陈诠峰带领约30人到该收费站，回赠两个轮椅给槟火箭，质问何时实现选前有关废除双溪育收费站诺言一事回应。

“我们曾于2008年后致函要求中央政府废除该站收费，但中央政府非常不愿意。大家都知道如果要废除就须如联邦大道收费站-莎阿南巴都知甲一样，中央政府一定要给赔偿。”

他反问马华，“我们没有中央政权要怎么做，你们有中央政权应该去做！”

槟州工程、基本设施及交通委员会主席林峰成则说，双溪育收费站启用至今已约10年，随着北海外环公路建设后，中央政府就把该管理权交予外环公路的相关单位。自此之后，就设立收费站，收取50仙的过路费。

“去年该站收费已调涨至1令吉20仙，该站的管辖权限属于中央政府，我们如何废除？州政府为助公众避开取道收费的路段，4年前耗资300余万令吉开通了另一条路段，即从惹兰巴眼29路接通。在下班时段有很多上班族为了省下过路费，都选择使用这条替代路段。”

抨教育部负责人拿干薪

槟州首长林冠英抨击教育部有关负责人是拿干薪，他们不可能不知槟州对华小的需求，难道他们是在睡觉，否则怎会不知槟州情况？

他说，作为一名政治领袖及部长不要天天给有关公务员牵着鼻子走，他们应该做好决策者角色，更应珍惜决策者地位。

他指出，对方要记得自己是决策者，如果自己不会做好决策工作的话，就换另一个人来做。为何巫统领袖可以这么做，但他们却不能？

他说，槟州最多华人，槟州要求增建华小，一间也不获中央政府点头，这说不过去。

他说，目前巴都加湾正蓬勃发展，人口也持续增加，该区有国小及淡小，为何不能建设华小？槟州至少要增建一间华小，这要求并不过分。针对此事，他将会在国会上提起。