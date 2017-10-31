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加大海水淡化廠和自來水廠作業 新水供不受柔河水污染影響

发布于 October 31, 2017

（新加坡30日综合外电报道）马来西亚柔佛河水受污染后，新加坡公用事业局随即加大海水淡化厂和当地自来水厂的作业，以应付国内用水需求，当地水供因此不受影响。
柔佛河水上周五因氨（ammonia）含量超标，下游一些滤水站被迫关闭，导致新山及古来多个地区实行制水，约16万户家庭受影响。
新加坡公用局在柔佛州哥打丁宜所设的柔佛河自来水厂（Johor River Waterworks）也遭波及，于上周六上午11时暂停运作，中断向新加坡和柔佛部分地区供水。不过由于公用局加大了海水淡化厂和当地自来水厂的作业，所以新加坡整体水供不受影响。
公用局昨天回应媒体询问时指出，该局正密切留意柔佛河水的原水（raw water）质量，待水质适于使用后，将恢复原水的抽取和处理。
根据新马1962年签署的水供协议，新加坡每天可从柔佛河抽取2亿5000万加仑生水，相等于当地每天约一半的需求。
据马来西亚媒体报道，柔佛河水上周五早上的氨浓度达2.75百万分率（ppm），比马来西亚卫生部规定的1.5ppm高出许多。

柔政府下令暂时关闭
相关养鸡场和鸡粪处理场
污染源怀疑是居銮一间养鸡场和一间鸡粪处理场，它们毗邻而设，距离柔佛河仅1公里。柔佛州政府昨天同八个相关单位召开会议后，下令暂时关闭该养鸡场和鸡粪处理场，以展开进一步调查和研究。
这是古来和新山地区近两个月来第二次出现大规模制水情况。在此之前，士芒加（Semangar）滤水站于今年9月3日因电力供应中断而停止操作。
大马媒体报道，受影响的柔佛河滤水站已于前天恢复运作，士芒加滤水站和泰丰滤水站料也会逐渐恢复运作，而受影响地区预料今天全面恢复水供。

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