雞糞廠污染柔佛河 新加坡停止抽水

去年7月，柔佛河也曾遭附近棕油厂排出的废水污染，导致州内三个滤水站被迫关闭。（档案照）

（新加坡30日综合外电报道）鸡粪厂污染柔佛河，新加坡公用事业局昨早已暂停河水处理运作，但由于当地海水淡化厂和水供处理厂已随之提高产量，因此新加坡水供不受影响。

马来西亚媒体报道，由于鸡粪厂污染柔佛河，导致河水氨（Ammonia）含量超标，浓度达2.75百万分率（ppm），比规定的1.5百万分率高出许多。

柔佛河是柔佛州首府新山大部分地区的食水来源，也是新加坡的水供来源之一。根据新马签署的水供协议，新加坡每天有权从柔佛河抽取2亿5000万加仑生水，相等于当地每天约一半的需求。

新加坡公用事业局则须每天向柔佛供应500万加仑经处理的食水。但实际上，新加坡每日向柔佛输送比协议额多两倍的食水量，介于1500万到1600万加仑。

公用事业局29日受询时说，由于河水氨含量高，当局在柔佛河的水供处理厂从昨天（10月28日）早上11时已暂停运作，而这影响了到新加坡和柔佛部分地区的水供。

不过，由于当局已提高新加坡海水淡化厂和水供处理厂的产量，因此新加坡的水供不受影响。

“公用事业局正监控柔佛河的生水水质，并会在水质适合的时候恢复抽取和处理生水的工作。”