南甲中學畢業禮 瑪賽拉蘇西獲模範生獎

（本报诗巫30日讯）诗巫甘榜南甲中学于今早举行毕业典礼，邀请诗巫教育局长黄尊恭主持颁发毕业证书仪式。在今早的颁奖礼中，该校毕业生玛赛拉苏西荣获模范毕业生奖。

与此同时，该校也为即将荣休的黄尊恭庆生，在毕业典礼上特地准备一粒蛋糕，并且播放生日歌，预祝黄尊恭生日快乐。

黄尊恭在毕业典礼上致词时，表示希望该校的校友们能够一同组织校友会，为培育自己成人成才的母校做出实质上的回馈。

同时，黄尊恭也表示，要有效的提升学校成绩的其中方式，就是教师们要有素质的教导方式，让学生们能够良好的吸收知识，进而提升学生们的成绩，而且教师们的教导方式也要与时并进，透过日益发达的科技来更好的教导学生们。

他指出，学校并不只是培育出有卓越成绩的学生，而且也应注重于技能与品行上的教导，让学生们在进入社会时，不仅仅拥有优秀的学习能力，同时也具备其他方面的技能，能大大地增加被录取的机会。

另一方面，该校校长邱昌理表示，今年该校共有168位毕业生，其中138位是中五毕业生，余下30位是中六毕业生。

他指出，该校在学术与课外活动上，都有不俗的成就，并且在师生们的努力下，该校各项成绩每年都在进步中，且在课外活动方面，也有参与数项全国性的比赛并获得前3名。

他称，在提升英语水平方面，校方计划实施各种的活动来加强学生们在英语方面的水准。对此，他呼吁家长们督促孩子每日在家里也要好好地学习英语。