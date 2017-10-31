享受大自然紓解課業壓力 120萊拉師生巴拉威一日游

诗巫莱拉泰益学院成功举办巴拉威一日游。

（诗巫30日讯）诗巫莱拉泰益学院于本月27日举办了巴拉威一日游，共有120名师生参与了这项活动。

这项活动是为了加强师生之间的联系，同时增进学生之间的了解与友谊。此外，师生们可以享受大自然，以纾解平日工作与课业上的压力。

而在旅程中，不仅有烧烤和游戏活动，同时学生们被分配为8组，以团结力量来完成游戏，从而促进团队合作精神。

莱拉泰益学院目前提供6个科系，即建筑系文凭、商业管理系文凭、土木工程系文凭、电气电子工程系文凭、估计学系文凭和会计系文凭，同时皆获得学术资格鉴定机构MQA认证以及公共服务局（JPA）的认可。

凭借这些认证和认可，莱拉泰益学院的毕业生得以于任何本地或海外大学继续高等教育的学习。

此外，通过莱拉泰益奖学金和马来西亚教育部提供的零学费，通过马来西亚私立学院素质评估制度（MyQUEST）授予五星级评级，皆可见其不断的努力与坚持为砂拉越人民提供优质教育的承诺。

欲知更多关于莱拉泰益学院的课程资讯，欢迎联络084-311 888或浏览该学院网页www.klt.edu.my。