錢進一：依靠中國雙多邊機制 華青須了解一帶一路契機

诗巫省华青团团委与拉让江（诗巫）大埔同乡会青年团合影于交流会上。

（本报诗巫30日讯）如今中国已崛起，华青们必须掌握及了解现在中国所推行的“一带一路”新契机。一带一路是指“丝绸之路经济带”和“廿一世纪海上丝绸之路”的简称，它不是一个实体和机制，而是合作发展的理念和倡议，充分依靠中国与有关国家既有的双多边机制，借助既有的、行之有效的区域合作平台。

诗巫省华青团副团长钱进一市议员在该团礼貌拜访拉让江（诗巫）大埔同乡会青年团并展开的一项交流会上，提及了上述事项。

亦是交流会召集人的他表示，配合诗巫省华青团成立30周年，该团将礼貌拜访其属下37个属团并进行交流会。他希望通过交流会可以促进华青团与属团的联系，让更多华裔青年们了解华青团的宗旨、运作及主办活动。

“华青必须关心政治，因为政治将影响每个人的日常生活。我们必须了解首相纳吉近日在国会所公布的2018年预算案，例如个人可征税收入2万至7万令吉减税2%、华社中小型企业5千万贷款、妇女重返职场豁免所得税1年及其它政策。”

他强调，华青应该关注并了解“工业革命4.0”的到来，才能掌握迈向数码经济的趋势。工业革命4.0则是如今正在发生的新趋势，讲求的是物质数码化以及人工智能技术。现在人们只是使用智能手机，便能以便捷方式在网上购物及付费等，这将成为我国未来的生活方式，一个无法避免的社会趋势。

他建议诗巫省华青团主办中国“一带一路”新契机”、“2018年的预算案”及“工业革命4.0”等座谈会，让华青能时刻与时代接轨，做好迎接现今社会及经济改革的冲击。

另外，钱进一也呼吁拉让江（诗巫）大埔同乡会青年团可以配合今届诗巫省华青团的主题“华青30、教育为先”，主办教育性质活动。

“当所有华青属团都共同响应，华青组织得以凝聚力量，有助于推广社区教育、关心社会弱势群体，让所有儿童也获得同等教育机会。与此同时，也可提升青年人热心教育，关心现今教育课题。”