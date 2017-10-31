黃志光：鼓勵華青多參與公會 青團扮演關懷角色

在拉让江（诗巫）大埔同乡会会长黄志光（右6）的见证下，该会青年团团长谢永清（右7）与诗巫省华青团团长刘秀光（右5）互赠锦旗。右1起分别为诗巫省华青团财政陈俊宏、秘书刘运起、副团长钱进一市议员及副团长丘士贤。右8及9则为拉让江（诗巫）大埔同乡会青年团副团长曹斌超及青年团秘书曹惠君。

（本报诗巫30日讯）“许多华青是应朋友的邀请而参加宗亲会或社团组织，往往对于公会的宗旨也不甚了解，这时青年团就要扮演关怀的角色，积极鼓励他们参与公会活动，培养他们成为公会未来的接班人。”

拉让江（诗巫）大埔同乡会会长黄志光在诗巫省华青团拜访该会青年团并举行的交流会上指出，交流会可作为青年人交流的好平台，增进拉让江（诗巫）大埔同乡会青年团与诗巫省华青团的良好关系，

“从中亦可让本会青年团团委们更多认识及了解华团及华青团，以鼓励大埔同乡们积极参与华团及华青团所举办的各项活动。”

黄志光也提议，诗巫省华青团作为诗巫省华青组织的代表，可以带领属团主办更多有意义的活动让华青参与，例如网际网络及商业投资讲座会，让华青掌握最新商业资料。同时，他也希望华青团主办体育活动，鼓励华青时常运动，有健康的体魄。