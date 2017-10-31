山頂花園睦鄰會舞蹈班 30舞隊參與週年晚宴

左6起市长俞小珊伉俪、卑尔骚州议员拿督陈超耀、团结局官员基里、山顶花园睦邻会妇女组舞蹈班主任陈国桦以及筹备会主席刘爱英合切18周年庆蛋糕。

（本报美里30日讯）美里山顶花园睦邻会妇女组舞蹈班昨晚欢庆18周年晚宴“魅力心舞”，获得约30支舞蹈队伍的积极参与。

主宾卑尔骚区州议员拿督陈超耀表示，该会在一班姐妹的努力及支持下，有了今天的成就。

他感谢所有参与团体，也欢迎来自汶莱的舞蹈班前来参与此项活动，使得晚会更加色彩缤纷。

此外，“魅力心舞”筹备会主席刘爱英表示，该会姐妹们都有着热爱音乐跳舞的共同兴趣，都是爱好舞蹈的一群。

她相信，友谊超越一切，今天舞蹈班18周年花之夜庆典把大家联系在一起，不是比赛，不是炫耀，而是要一起学习、观摩、欣赏来自不同舞蹈班姐妹们别具风格、技艺精湛的不同文化特色，不同音乐旋律的舞蹈。

“大家以思想交流，切磋技艺，互相启迪的精神，一起提升舞蹈表演水准，从而舞艺形式百花齐放。舞蹈交流文化可说是姐妹所创造、共享、彰显、传承的美丽艺术。”

她认为，观摩交流，是提高舞艺水准的新起点、新动力、新方向、新目标；使舞蹈内涵形式更灵活、创新、生动、活泼、丰富、新颖；对未来提升和发扬舞蹈艺术的道路上有更大的突破和超越。她希望大家一起努力，一起追求，一起跳出青春活力，一起舞出灿烂生命和快乐生活，把彼此友谊推向另一高峰。

参与“魅力心舞”晚会的团体包括美里山顶花园睦邻会青少组舞蹈班、砂人联党美里（埔奕）支部土风舞班、诏安会馆妇女组舞蹈班、汶莱刑爱梅老师舞蹈班、广惠肇土风舞班、廉律中区睦邻会舞蹈班、珠巴柏威舞蹈班、山顶花园睦邻会妇女组舞蹈班、大埔同乡会妇女组舞蹈、史纳汀柏迈再也舞蹈班、蔡氏公会妇女组舞蹈班、兴安会馆文娱班、Broadway舞蹈社、长虹文娱社妇女组舞蹈班、德教会紫星阁土风舞班、砂人联党美里（埔奕）支部排舞班、KB Sally排舞、美里太极学会康乐组、砂人联党柏克奴支部舞蹈班、山顶睦邻会卡拉OK歌唱组、舞林歌舞馆、砂拉越加拉必鲁伦妇女组、砂人联党美里（卑尔骚）支部康乐舞蹈班、美里乐龄服务中心、马诗元极学会舞蹈班、汶莱许秀凤舞蹈班、福州公会妇女组舞蹈班、海南会馆妇女组土风舞班、石山客家公会妇女组舞蹈班、美里慈善排舞以及张氏公会舞蹈班。