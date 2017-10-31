首長主持點睛儀式 砂賽船盛會11月10登場

国油公司砂区总经理山苏哈达哈（左5）在砂旅游、艺术、文化、青年及体育部长拿督阿督都卡林（左6）等人的见证下，将50万令吉赞助经费移交给赛事联合筹委会主席苏卡民（左7）。

（本报古晋30日讯）2017常年度砂拉越赛船盛会定于11月10日至19日在古晋河滨公园登场，民众受促踊跃出席参与其盛。

砂旅游、艺术、文化、青年及体育部长拿督阿都卡林今日在赞助商移交经费新闻发布会上仪式指出，首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里将于11日下午3时出席为国际龙舟赛主持点晴仪式，并于18日早上9时为赛事主持开幕礼。而11日当晚首长也会为瞩目的黄金S桥主持启用礼。

值得一提的是，汶莱苏丹也会于19日赛事最后一天前来观赛，出席嘉宾还包括砂州元首。

阿都卡林称，国际龙舟赛将从10到12日举行，而砂龙舟赛则从17日到19日举行。

配合此项赛船盛会，河滨公园现场一带也将设有各类美食及手工艺品销售展。而期间也会主办卡拉Ok、偶像模仿赛等。

阿都卡林进一步指出，国际龙舟赛共设有六个组别，其中五个为国际组，一个为本地组，总奖金共达4万5千500令吉（包括奖杯与奖牌）。

目前共有十个国家报名，包括汶莱、中国、香港、泰国、澳洲、印度、印尼、菲律宾及新加坡等。而本地组方面，则有吉隆坡、沙巴、槟城及砂拉越。

而大会也首次设有国际龙舟女子12人组和国际女子精英12人组。

至目前为止，砂赛船盛会共获得的赞助金额达100万令吉，包括国油赞助50万令吉、砂旅游、艺术及文化部32万5千令吉、PetraEnergy公司10万令吉、砂日光3万令吉、三林集团2万令吉、Pusaka1万令吉及JX Nippon1万5千令吉。