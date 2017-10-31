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芬蘭森林永續管理做法 連達立籲業者效仿

发布于 October 31, 2017
砂森林局长沙布安（中）赠送纪念品予砂州城市规划、土地行政与环境助理部长拿督连达立（右2）。
砂森林局长沙布安（中）赠送纪念品予砂州城市规划、土地行政与环境助理部长拿督连达立（右2）。

（本报古晋30日讯）砂州城市规划、土地行政与环境助理部长拿督连达立促请本地木材业者可以效仿芬兰国家在森林永续管理的做法，除了禁止过度砍伐树木外，也秉持不能逾越大自然原貌的理念。同时，已被砍伐的树木必须重植以还原树林面貌。
他披露，芬兰的森林覆盖率是砂州的两倍，而该国人口也是砂州两倍，但是，芬兰每年的木材出产量是7千万立方米，此数据是砂拉越年均木材出产的十倍。
他说，芬兰的木材出产量虽大，但却不会面对环境破坏的问题，这是有赖于该国的木材业在森林管理方面表现卓越，甚至重视森林永续的重要性。
他补充，树林虽然是可再生资源，不过，过度砍伐终究会破坏自然生态发展，因此，木材业是不能逾越大自然所拥有。
“芬兰国家虽然也有立法来管制树林砍伐，但是，对于木材业者来说有关法令管制只是其次，因为他们已将重植树林视为一种文化。”
拿督连达立是于今日出席2017年婆罗洲之心非木材森林产品嘉年华闭幕仪式上致词时，如是表示。
他也说，马来西亚的树木生长率较芬兰更加快速，马来西亚的树木生长所需时间平均6至7年，在芬兰则需60至70年，不过，芬兰的森林永续管理和木材出产却是受到国际认可。
鉴于此，他鼓励民众积极响应有关当局提倡植树或重植树木的运动，这不仅可以绿化生态环境，最重要可以确保原产供应充裕，以迎合木材工业在未来的需求。

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