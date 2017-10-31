市政局首次因服裝趕人 陳長鋒:市長讓民蒙羞

（左起）行动党社青团团长许溧根、埔奕区州议员陈长锋、社青团宣传秘书许礼光在美里行动党总部召开新闻发布会时摄。

（本报美里30日讯）埔奕区州议员陈长鋒今日下午在美里行动党总部针对早上遭市政局驱赶一事召开新闻发布会，他质问市长他的出席是否影响整个市政局常月会议的操作？

他不解市政局为何要阻止反对党议员出席市政局的常月会议。他表示，市政局的责任是服务人民，市长应该是全民的市长，不应选择性的歧视一小撮人民，而且亦是州议员他今天是以民众的身份出席，很遗憾的却遭到驱逐。

美里市政局第一次因为服装而驱赶人民出席常月会议的，是一个在民主的体系下开倒车的现象，他认为市长失责，让美里人民蒙羞，应该即刻辞去市长一职。

他说，倘若市政局做出的决定是对的，自然将获得人民尊重，然而这却是一项不合理的规定，而且当局也未曾发函或在常月会议四周贴上制服准则通告，如何叫人表示尊重。

他亦称，市政局要得到人民的尊重，首先必须尽到本份，然而市政局的工作效率却屡遭市民投诉。

他强调，市长的责任是要做一个廉洁的市长，无须在衣着上周旋，并质问市长目前有没有市议员承包市政局超过上百万的工程？而今天这位市议员仍出现在市政局会议上。

另外，他也强调过去写了超过五封予市长要求会面商讨美里人民的问题，惟所有信件犹如石沉大海，并未得到任何回复，他质问市长这些信件现在在哪里？为何选择沉默？

囂張無禮又霸道

許溧根恕譴俞小珊

（本报美里30日讯）招来执法人员驱逐陈长锋，行动党社青团团长许溧根认为，这是不敬州议员和欺压人民的做法，并恕谴市政局及市长俞小珊今早在常月会议上态度和行为嚣张无礼。

许溧根今午在党部召开新闻发会时强调，市政局是属于大众的，然而常月会议是提及所有有关美里的大小事情，所以每个人无论任何身份或阶级的人都有权利以旁听者出席会议。

许溧根挑战俞小珊出示地方议会常规，并指出那一条常规是规定出席旁听者必须身穿西装出席会议？

“我相信他（俞小珊）肯定无法出示任何证明，地方议会常规不能只是靠市长或市议员口头出言来做出定夺。”

许溧根说，俞小珊的举动证明市长是一名霸道以及滥权者，这明显的不尊重民主，并突显官选代表的作风。

他称，凡事只服从“上面”不是以人民的利益为先，这也是希联政府一直不支持官选地方政府，反而提倡恢复地方议会选举的原因。

另外，许溧根表示，市长只是表明该提议已经在9月的常月会议上通过，惟埔奕区州议员陈长锋要求出示会议记录时，市长明显不愿意或不敢出示。

他指出，市政局在“宣布”出席者衣着须端庄，但却没有在市政局大门及楼下看板张贴新条规。由此可先，市长知道市政局在上个月所做出的决定不合地方议会常规是违法的。

许溧根希望市民不要轻易向市政局的恶势力低头，反而应该更勇敢的向当局施压，霸止当局为所欲为的行为，同时他也籍此呼吁市民踊跃出席市政局的常月会议。

出席常月會議者

或一週前登記

（本报美里30日讯）为免座席安排失当引起不满问题，美里市政局或考虑推行出席美里市政局常月会议者，必须在一周前进行登记。

美里市长俞小珊指出，目前这还只是一项构思，主要是为了确定出席人数，以便安排足够的座席。

他说，过去曾有媒体向其反映，列席人数太多，出现座位不足的问题。

另外，他在补充谈话时，也表明此项构思与今日常月会议的插曲无关，单纯只是为了日后能做出更好的安排。