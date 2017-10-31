阿邦佐：包括合併小型學校 重建殘校將快速落實

麦可马因（左2）赠送纪念品予首长阿邦佐哈里（中）。

（本报古晋30日讯）砂拉越州首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里表示，首相提呈2018年财政预算案其中宣布拨出10亿令吉予砂拉越作为维修及重建残旧学校的拨款用途，砂州方面将计划于2年内应用有关拨款重建州内残旧学校。

同时，他表示上述计划也包括为小型学校进行合并。他说，学校合并也需要在获得学生家长同意的前提下落实。

他也表示，重建残旧学校应快速落实，因为当前州内一些残旧学校建筑结构对学生安全构成威胁，一些学校校舍甚至已经不适合再进行使用。

对此，他表示曾向联邦提出方案，建议重建残旧学校的经费先由砂拉越支付，之后再向联邦追讨，惟有关建议暂未获接纳。

他也强调，原则上，重建砂拉越残旧学校的工程将由砂拉越政府负责展开，期间也会由一个由教育部及公共工程局成立的委员会的监督下完成工作。他说，有关重建学校工作将分为北区、中区及南区同步进行。

阿邦佐哈里是今日主持兰迪国小新校舍落成仪式后召开新闻发布会时，如是表示。

此外，他也表示，重建残旧学校的工程或通过模组化的工业建筑系统方式兴建，也可能采用传统兴建方式，视个别学校情况而定。

他已指示麦可马因联合砂州教育局长探讨设立特别研究室，以讨论郊区残旧学校重建及合并的计划。

此外，较早前，他为兰迪国小新校舍启用仪式上致辞时也表示，砂州雅推动数码经济，而许多方面都需要用到科学、技术、技职领域的专才，然而砂拉越仍有许多郊区学校仍然面对没有实验室的问题，导致在培育专才方面面对额外的阻力。因此，他表示砂州设立砂教育、科学与科技研究部，旨在协助联邦教育部改善砂州教育设施事宜。

另一方面，他指出，首相在财政预算案中宣布拨出5亿令吉的拨款予砂拉越，通过大马通讯与多媒体委员会，在砂提升通讯基本设施用途。与此同时，他本身也拨出10亿令吉，因此砂拉越拥有15亿令吉，作为提升砂拉越通讯设施用途，以达致高速网络的目标。

他感谢首相给予额外的拨款给砂拉越推动高速网络的设施。他表示，此举将帮助让砂拉越郊区学校也获得网络衔接，帮助提升学校教学。