一州選區一學校合併目標 初步計劃在郊區落實

阿邦佐哈里（右）在众嘉宾陪同下参观展示摊位，欣赏学生创意作品。

（本报古晋30日讯）砂教育、科学及科技研究部长拿督斯里麦可马因表示，砂拉越将计划落实小型学校合并计划，并表示初步将计划在郊区落实一州选区一学校合并的目标。

他说，有关合并学校将在郊区落实，而合并后学生人数至少为300人为前提。

他表示当局会先达到建立一个合并学校的为榜样，到时一旦成功，其他学校便可模仿及陆续完成合并计划。

麦可马因是今日出席兰迪国小新校舍落成开幕礼后召开的新闻发布会上发言时如是表示。

较早前，他在该校启用仪式上致词时表示，全砂共有有651间微型学校可落实合拼。他说，之前政府也举办了研讨会，与会者都赞同整合微型学校。

他也表示，合并学校的计划将对政府推动提升科学、科技、工程及数学（STEM）课程教育及英语能力，大有帮助。他也指出，砂拉越学校的理科入学率仅有23％，这与政府所设下的60%目标距离相差甚远。

他说，政府要推动数码经济，若年轻人未掌握好英语、数学及科学，试问该如何推动数码经济？

此外，他也感谢首相在财政预算案中宣布拨出10亿令吉作为改善东马学校设施用途，惟他表示有关拨款其实并未足够，而砂拉越需要30亿至40亿令吉款项作为重建学校及维修用途。