列席會議衣不可有黨標誌 陳長鋒許溧根挑戰美里市局

民行党埔奕区州议员陈长锋和社青团团长许溧根身穿党标志衣服出席美里市政局常月会议。

（本报美里30日讯）陈长锋和许溧根无视于美里市政局的规定，今日依然故我身穿党服出席，而遭到市长俞小珊促请离席，甚至还招来执法人员，惟两人坚持不肯离席，常月会议最终宣告展期择日举行。

美里市长俞小珊指出，在8月常月会议的临时动议已通过，所有出席常月会议者，包括列席者、媒体记者，都必须身穿端庄，且不可有党标志衣服。之后，在9月常月会议也发布新闻稿。

市长认为，他们既然要列席者身份参与旁听，就有需要遵照规定，以示尊重。

基于上述原因，在会议现场，市长对陈长锋一再要求出示既定的衣着准则，也一直保持不回应姿态，免与陈长锋进行不必要的口舌辩论。

同时，对其他在场的市议员们来说，陈长锋和许溧根今日的表现，有如故意闹事博宣传。

另一边厢，民行党埔奕区州议员陈长锋表示自己僵持不离席的原因， 是因为他不苟同这项不合理的规定。

陈长锋宣称自己今日是以民众的身份列席常月会议，而且身穿的也只是工作服，并无任何不妥，何需在衣着上周旋。

针对英文报记者询问他是否在州议会也如此穿着，他则回应说不，因为他是以州议员身份出席州议会，所以不能混为一谈。

虽然，陈长锋在僵持不离席间中，多番通过麦克风发表个人见解，惟却遭到市长驳回，认为列席者无发言权，同时对陈长锋的提问也不予以回应。