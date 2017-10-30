范冰冰爆耍大牌“遲到50分鐘” 李晨護愛反擊：法庭見 ！

范冰冰这几年在戏剧领域辛苦耕耘，演技逐渐在国际上获得肯定，她近日还受邀担任中国平遥国际影展的形象代言人，不料29日却被爆出耍大牌，迟到50分钟导致一系列的影展活动遭到延误，最后还干脆拒绝出席。对此，李晨也随即在底下帮女友平反，并回呛爆料者，“我们法庭见！”

范冰冰近来为中国的平遥国际影展担任形象代言人，由她主演的《空天猎》也在该影展播映，但没想到“电影通缉令”的微博博主爆料，范冰冰在该影展《空天猎》播映前迟到了50分钟，导致影展随后的行程全部被耽误，原本《空天猎》后播出的《独行杀手》也无法按照原定时间播出，导致该场观众与保安人员起冲突，还有学生因此错过班车回学校，最后该博主质疑她当影展代言人的资格。

对此，电影《空天猎》导演李晨随即在底下力挺女友，强调两人是按照官方时间抵达，并未缺席任何一场活动，“现场反响热烈，视频照片皆有！”随后他还要对方千万不要删掉该则发文，要该名博主对自己的言论负责，“我们法庭见！”

除此之外，平遥国际电影展也在官方微博上帮忙澄清，称范冰冰其实一早就到了，而且比原定时间早到，至于播映时间延迟，是因为“导视系统不完善”，有大量观众找不到播映的影厅，“导致《空天猎》放映不得不等待观众入场，致使放映延后，为了让更多的观众参与映前交流而不得已推迟见面会开始时间。对范冰冰女士以及现场观众带来困扰，感到抱歉。”随后，该名博主也将该则发文删除，引起不少网友不满痛批，“打脸？为何删微博”、“造完谣就跑，没品”，意外引起不少热议。