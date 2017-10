现年57岁美国女星Annabella Sciorra日前接受杂志《The New Yorker》访问时,讲述1992年时遭电影大亨Harvey Weinstein强奸。Annabella指她跟Harvey合作电影《The Night We Never Met》后,Harvey突然出现其家门,并强行进入寓所将她强奸。其实被强奸前,Harvey已持续性骚扰Annabella。之后于1997年康城影展时,Harvey又曾只穿内裤拍Annabella房门,当时她用电话求救才成功脱险。

另外,《标杀令》(Kill Bill)的56岁女星戴露汉娜(Daryl Hannah)指宣传《标杀令2》时,Harvey突然进入她的酒店房,又提出摸胸要求,戴露汉娜就爆粗叫对方死开。