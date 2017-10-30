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為戰爭準備？ 朝鮮罕見 進行大規模 疏散演習

发布于 October 30, 2017
朝鲜在今年多次试射弹道导弹。
朝鲜在今年多次试射弹道导弹。

（朝鲜平壤29日综合外电报道）日前朝鲜才在和特朗普的口水战中呛声“核战一触即发”，美军也在特朗普（Donald Trump）访亚洲前夕，又调派了3艘航空母舰前往附近海域，让朝鲜半岛的紧张情势升温。消息人士近日更是指出，朝鲜上周于国内二、三线城市罕见的进行疏散演习，恐是为战争爆发作准备。
据《朝鲜新闻》（NK News）报道，在朝鲜的消息人士指出，在过去一周内，二、三线城市陆续进行了疏散演习，其中也包括了“灯火管制”（blackout）演习，全市在夜晚都不可以开灯，以免成为敌军目标。
尽管消息并未指出朝鲜的首都平壤是否有进行这样的演习，但也称朝鲜此举恐是“为战争准备”。
前韩国前军官Chun In-bum也对此表示，“我从来没有听过朝鲜有类似的演习，但不意外”，更说“或许是平壤政府发现如今情势的严重性更甚以往”。
消息人士也指出，朝鲜上一次举行类似规模的演习是在2003年的举行的防空演习，消息人士也说过去从未听过有疏散演习。
美国国防部长马蒂斯（Jim Mattis）周六（28日）早特朗普一步先行到韩国与韩国国防部长宋永武会面，他严厉指责朝鲜从事非法且不必要的核武发展，美国不会对此容忍，也警告朝鲜并非美国-韩国盟军的对手。马蒂斯更说，若朝鲜使用核武，将会被美韩有效且压倒性的强力军事行动回应。

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