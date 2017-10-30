中國大使話別“我最愛的大馬”

（吉隆坡29日讯）任满4年并于明日告别我国的中国驻马大使黄惠康博士，显然是大马人最熟悉的外交使节。

他的媒体曝光率之高可能会让其他外交使节称羡，但这一切取决于他履任的1390天，突显他在两国双边关系中举足轻重的地位。

诚如他所形容，由我国第二任首相敦拉萨开启的两国关系迈入钻石40年，在其儿子拿督斯里纳吉于2009年任相后继续传承发扬。

“双边关系现在进入有史以来的最佳时期。在中国与东盟建立的关系中，我们一直是保持在最前端。”

黄惠康周五晚上在卸任晚会上致词。

中国在大马直接投资带来了马中钦州产业园和关丹产业园、马六甲皇京港巨型综合发展计划、东海岸铁路计划、格力-普腾合作、数码自由贸易区和其他旗舰计划。

中国连续8年是大马最大贸易伙伴，双边贸易额高达1000亿美元。

中国也是外国直接投资在制造业、建筑业和外国游客最大来源国。

黄惠康说，中国熊猫抵达大马，成为国家动物园主要观光亮点，以及马中两国共同面对马航MH370事件。

“我很幸运看到马中关系在过去4年的飞跃。我到访大马13个州，会见许多各阶层生活的朋友，深切感受到民间欲加强马中关系的愿望。”

黄惠康获得颁发许多荣誉肯定，包括最佳中国大使、最佳大马朋友、华社之友和华教之友。

在晚会上，他获得Brand Laureate公司总裁佐汉博士颁发外交使节奖。 “作为资深外交人员，我认为我的足迹几乎遍及世界各地，但除了我的祖国，大马是我最爱的国家。”

他语带哽咽，表达了自己对大马的不舍之情。 “我会一直记得我在大马的体验。无论我在哪里，我都会是你们永远的朋友。我会继续尽我所能为巩固马中关系。”