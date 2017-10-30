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劉久健：兒孫自有兒孫福 樂齡人要學習放下

发布于 October 30, 2017
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（本报诗巫29日讯）砂拉越彭城刘氏联合总会长兼乐龄组顾问拿督斯里刘久健认为，作为乐龄的长辈，最为重要的就是文化的传承。
他表示，在一个公会中，有3个重要的使命，分别是注重会员子女的教育、青年团与妇女组辅助母会主办各式各样的活动及乐龄组成为公会的骄傲。
他建议乐龄人士要学习放下，让孩子当家，因为儿孙自有儿孙福。
刘久健强调，人类是一代比一代本事与进步，因为时代不断的在进步中，过去人们引以为傲的强项可以在未来成为无用，机械会慢慢的取代人力，所以人类是一代比一代强。
对此，他表明不要认为年轻一代没有本事，而且也要学习以微笑来面对任何的环境与情况，并且也少批评他人与政府，让自己活得更快乐些。
他称，人们常说工作是为了生活而到了60岁左右，就要慢慢的开始停下脚步来享受生活，因为这时候最为重要的，就是停下脚步，去走走看看，享受所累积的经验与亲情、友情，以及看看自己的成就。
刘久健在砂拉越彭城刘氏联合总会乐龄组主催，砂拉越彭城刘氏公会乐龄组主办的“2017年全砂乐龄组重阳节兼生日会”上致词时，这么表示。
与此同时，砂拉越彭城刘氏联合总会乐龄组总主任兼砂拉越彭城刘氏公会乐龄组主任刘扬斌表示，农历九月初九日成为重九，岁月往来，九月九日，如今称为老人节。
他称，乐龄组是已退休的人士，年龄60岁以上不稀奇。
他指出，配合庆祝重阳联欢会，该组主办书法及歌唱比赛，然而看到参与者的表现，足以说明“老当益壮”，且值得歌颂。
“老当益壮，退而不休，人老有余热，寿高多雅清，心宽能增寿，得到可延年。”
他续称，乐龄人，人人耳清，个个目明，行动稳健，因此可以参与符合乐龄人士的活动来增添老年人的欢乐。
同时，筹备会主席刘恭轩表示，每年的九月九日都是该会乐龄组主办庆祝重阳节的时候，也是该组的每年其中一项的重要节日活动。
他称，在中国古代庆祝九月九日的重阳节，是重要的形式，就如唐代诗人王维写下一首九月九日忆山东兄弟中，写出“独在异乡为异客，逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处，遍插茱萸少一人”，在民间广为流传。

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