畢理與多單位聯辦 停止人口販賣醒覺講座

卫理毕理学院荣誉董事长许政璋（右3）等人联合主持“停止人口贩卖”醒觉讲座与展览开幕剪彩仪式。

（本报诗巫29日讯）卫理毕理学院社会活动计划班主办“停止人口贩卖”醒觉讲座与展览，并获得警方、海关、关税局、劳工部及大马海事执法机构（APMM）联办。

该校荣誉董事长许政璋表示，“人口贩卖”是一种可怕、可恶又可怜的现象与事实。

他称，自古以来，世界各洲各国，无论大小或兴衰，这种通过各式各样的暴力、威胁、诱拐、欺诈、滥权、贿赂、征募、转送、藏匿、剥削等恶行所受不同程度危害的儿童、妇女及平民屡见不鲜。

他指出，罪魁通常利用“性”、“劳工”、“服养”等手段从中牟利，以取得不义之财。

他续称，联合国、欧盟、亚盟，甚至马来西亚政府都已经很清楚的透视这些罪行而拟定不同的法律来抵制这些“有型或稳型”的买卖。

许政璋强调，更为重要的，乃是全民的醒觉、督促与协助，因此希望透过参与这项活动，能够在更多不同领域中发扬光大，消减受害者的抱怨与痛苦。

与此同时，筹备会主席陈敏娜希望借此能提高民众对于人口贩卖的醒觉意识，同时也希望学生们在出国深造或到外地求学时，能够多加小心。