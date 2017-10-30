張仕國：報答付出 學子應用佳績回饋父母

诗巫中华总商会会长许修增博士（右4）、永久名誉会长丹斯里张仕国（右2）及2017年诗巫灯会筹备会主席拿督刘增强（左4）联合颁发摄影比赛金银铜奖得主。

（本报诗巫29日讯）诗巫中华总商会於今午颁发第37届（2017年）会员/雇员子女暨独中生教育奖励金与第21届丹斯里张仕国/潘斯里拿汀黄拔妃大专教育助学金颁奖礼及2017年诗巫灯会摄影比赛颁奖礼。

该会永久名誉会长兼大专教育助学金赞助人丹斯里张仕国表示，虽然该会迄今已有80年，不过在50年前，先贤就已经开始向会员征收筹募教育基金，这传统一直维持至今日，不过征收的数额也应随着时代的需求而予以调整。

“我们再穷也不能穷教育，因为孩子们是未来的主人翁。”对此，他呼吁学生们要努力向上，取得更好的成绩来回馈父母亲为自己而努力的付出。

他指出，现今的小孩有着卓越上网的能力，然而上网与读书之间要取得平衡，并且也要活出“礼仪廉耻”的精髓，学习去感恩、打好人际关系及勤奋动手去做。

与此同时，该会教育组副主任许进潍表示，该会秉持着在从商的同时，也不忘关心下一代的教育并尽上一点心力，这不仅是自己的责任，也是不能推卸的社会责任。

他称，今日共有172位学生获得第37届（2017年）会员/雇员子女暨独中生教育奖励金，以及41位学生获得第21届丹斯里张仕国/潘斯里拿汀黄拔妃大专教育助学金。

他指出，人是建国之本，因此教育是社会发展的基础，影响社会的变革与促进社会的进步。他强调，只有一流的教育才能建造出一流的国家。

许进潍也表示，自古以来，华族都秉持着再穷也不能穷教育，期望子女们能够成人成才。