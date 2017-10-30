黃順舸：人生非一帆風順 生活是為自己而活

黄顺舸主持砂中区单亲妈妈公会揭开招牌仪式。

（本报诗巫29日讯）砂中区单亲妈妈公会於今早举行新会所启用礼及揭开招牌仪式，由砂第二财长兼国际贸易与电子商务部长拿督斯里黄顺舸主持。

黄顺舸表示，在生命中，肯定不是一帆风顺，一定会有挫折的时候，然而最重要的，是为自己而活、有信心的活着及为使命而活。

“你不要忘记你是重要的人，虽然你是单亲妈妈，不过你必须要记得你是你孩子的母亲，你是最重要的一个人，所以一定要多多珍重。”

他指出，其次为一定要有信心去面对现实，勇敢地做一位单亲妈妈。

他表明，在人的生命中，一定要有目标，有所希望达到的指标。他劝勉单亲妈妈除了要有这3点之外，还要把希望放在孩子身上，让孩子读好书，因为教育是最重要的，所以不要忘记要好好地照顾好孩子，让孩子成为有所作为、有礼貌、尊长孝亲的良好公民。

与此同时，黄顺舸表示很高兴得见到在砂州各地成立单亲妈妈公会，并且也吸引了许多单亲妈妈加入成为会员。他说，这是个正面的步骤来让单亲妈妈之间互相交流、交换意见、互相学习及互相帮助。

他称，虽然目前该会的会所不大，不过可以从小会所开始，以后可以找更宽大的会所，至少该会有个家。

他建议该会在主办大型活动时，可以使用民众会堂，因为民众会堂有会议厅与比较大的场所。

他呼吁所有单亲妈妈尽快加入该会，虽然目前该会有700多位会员，不过会员人数越多，就更有力量去寻求帮助。

他续称，他会交代公共工程局铺好该会会所前的道路及泊车位。