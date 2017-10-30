威脅破壞團結和諧 朱萊尼籲民抵制

国家团结及融合局砂助理总监艾斯（左2）特赠送水果篮予主宾代表砂首长政治秘书朱莱尼莫达（左3）。

（本报美里29日讯）激进和极端主义将严重威胁和破坏国民团结与和谐，希望人民能抵制“反团结”思想主义，继续捍卫和传承团结与和谐文化。

砂首长政治秘书朱莱尼莫达在国家青年技术学院举行“维系国家安全与和谐座谈会”代表未克出席的卑尔骚区州议员陈超耀诵读演讲词时，如斯指出。

他说，在社交网络媒体普及化的现代，“反团结”主义分子除了企图透过脸书等网络媒体平台，也会尝试通过节目活动等，散播不确实的言论和思想主义，以荼毒年轻人的思想，制造种族分化，破坏国家各元民族宗教的和谐关系。

“国民团结与和谐是国家持续稳健发展的支柱，因此我国政府会致力于确保我国各宗教与民族之间长期以来固有的团结与和谐文化免遭到破坏。”

国家团结及融合局美里分局与国家安全委员会于今早联办美里省“维系国家安全与和谐座谈会”获得超过500名社区领袖、各区睦邻委员会代表踊跃出席，拿督陈超耀相信，这将有助于让人民了解和谐文化在维护多元民族社会安宁扮演的重要性。

他也促请睦邻委员们积极发挥“亲善睦邻”、“各族人民是一家”的精神，致力传递国家团结与安全的重要性，确保社会继续巩固和谐、安宁与稳定。