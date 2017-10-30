陳康南杯籃賽 馬魯帝小學稱霸

马鲁帝小学夺得本届陈康南篮球赛挑战杯。

（本报美里29日讯）历时3天的第十一届拿督巴丁宜丹斯里陈康南医生挑战杯小学组（13岁以下）校际篮球锦标赛昨日圆满落幕。经过连日来的激烈角逐，马鲁帝小学终于脱颖而出，荣登男女组冠军宝座。而杜当中华公学屈居第二，夺得男女组亚军。

此赛事于10月25日开打，获得6所小学15支队伍踊跃参与，其中包括美里北校、美里中华公学、杜当中华公学、埔奕中华公学、马鲁帝小学、石山启蒙小学。在这3天里，赛场上气氛活跃。在此起彼伏的助威声中，各队队员都尽情的展示着自己的能力，赛出了水平，赛出了风格。

在男子决赛中，由马鲁帝A对垒杜当中华公学A。第一节比赛开始，随着裁判的哨响，整个球场就充满了紧张的气氛，杜公队率先投入1球，马鲁帝队不甘人后亦接着投入1球。之后，杜公连进4球，而马鲁帝仅再进1球，以4：10结束这节比赛。

第二节开始，马鲁帝队不甘示弱，进行多次反攻，通过全队队员的协调配合，全场紧逼，将杜公队多球拦下，并屡次上篮得分。马鲁帝队渐渐将比分扳平，之后甚至反超，令对方压力重大。

第三节时，杜公队因为比分不断的拉大，攻击太过着急，队员不停的犯规，给对方很多的罚球机会。虽然双方的碰撞增多，但马鲁帝队的体力没有减弱，攻击强劲。尤其12号球员池湘帅更是频频投球得分。

第四节开始，2分投球、防守拦球，以及抢球罚球场面更是将全场氛围领向高潮。杜公在比分落后的情况下并无丝毫懈怠，在比赛的最后阶段，队员还频频强攻得分，场面异常火爆。惟第四节结束时仍以32比55落后马鲁帝队。

最终马鲁帝队与杜公的鏖战，马鲁帝队以23分的分差赢得比赛，勇获男子组冠军。

荣誉榜：

男队

冠军：马鲁帝小学A

亚军：杜当中华公学A

季军：石山启蒙小学

殿军：埔奕中华公学

第五名：马鲁帝B

第六名:：杜当中华公学B

女队

冠军：马鲁帝小学

亚军：杜当中华公学A

季军：埔奕中华公学

殿军：杜当中华公学B

第五名：美里中华公学

第六名:美里北校

个人奖项男子组：

最佳得分王：张志荣（杜公4号）

最佳篮板王：池湘帅（马鲁帝12号）

最佳防守王：邓莉阳（启蒙0号）

最佳三分王：彭家烨（启蒙30号）

最佳助攻王：雷蒙（杜公13号）

最有价值球员：陈威豪（马鲁帝6号）

个人奖项女子组:

最佳得分后：爱丽霞（杜公9号）

最佳篮板后：吴欣怡（埔公14号）

最佳防守王：纪文萱（马鲁帝13号）

最佳三分后：翁千欣（马鲁帝8号）

最佳助攻后：朵丽诗（杜公5号）

最有价值球员：爱丽霞（杜公9号）