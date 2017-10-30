李景勝：改善 垃圾問題 淨灘活動須持續

全体参与沙滩清洁运动民众合摄。

（本报美里29日讯）旅游，艺术与文化助理部长拿督李景胜认为，沙滩清洁运动必须长期地进行，方才有效地改善沙滩垃圾等问题。

李景胜今早出席美里二手回收商公会与台湾慈济基金会美里联络处在罗东海边进行的“净滩爱地球”清洁运动时，向媒体发表上述谈话。

他感到非常欣慰，看到美里各团体组织已开始参与清洁沙滩的活动，首次开始类似活动是在卑尔骚沙滩，那时他也强调必须选择在美里数个沙滩进行清洁活动，以让本市的海滩成为一个环境整洁优美的旅游景点之一。

他指出，美里有很美的沙滩，惟却面对许多垃圾等问题，大大地影响了沙滩的面貌。

他透露，唯有长期地进行沙滩清洁运动，如此才能有效地达到成果。同时也希望有团体组织能自动地与市政局一起配合，进行常年沙滩清洁运动。

李景胜认为，市政局也应该发动全民共同响应有关活动，提升环保精神，让大家知道有关运动的重要性。

“市政局或自愿团体亦可以教育民众有关方便的知识，让大家知道沙滩垃圾的源头，并教育居住沿海一带的居民，不要随意将垃圾丢在河里。同时当局也放置大型垃圾桶在沙滩处，如此才能有效解决沙滩垃圾问题。”

他续说，其次商家也必须给予配合，不将垃圾丢在沟渠内，因垃圾最终将漂流至河边或海边。

他透露，美里的海滩非常长，从美里至实务地拥有约300公里，必须实际地进行清洁沙滩活动。

他说，之前也已向市政局作出建议，沙滩清洁工作必须分为一阶段一阶段的进行，之前卑尔骚睦邻委员会已在帆船俱乐部沙滩进行清洁运动，而今美里二手回收商公会与台湾慈济基金会美里联络处则也在罗东海滩进行，这是非常好的开始。

李景胜指出，美里二手回收商公会是个非常新的公会组织，希望他们能参与环保工作，毕竟他们的工作与环保息息相关，至于台湾慈济基金会美里联络处在环保工作上大家有目共睹，值得赞赏。

他希望大家能加强环保工作这一块，尤其现今美里推广旅游城，环保工作必须获得加强，提升人民对有关方面的意识。