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蔡剛明：影響最深遠人 家長是孩子學習對象

发布于 October 30, 2017
毕业生代表从董事长蔡刚明手中接过毕业证书。
毕业生代表从董事长蔡刚明手中接过毕业证书。

（本报美里29日讯）埔奕幼稚园董事长蔡刚明吁请，家长们不要视幼稚园作为寄放儿女的托儿所，老师在学校教导孩子最基本的教育，唯最终的责任还是有赖父母的教导，家长才是孩子们学习的对象。
他认为，父母亲是影响孩子最深远的人，不要为了工作而忽略他们，希望父母们在即将来临的学校年终假期多进行亲子活动，在家应该督促孩子们的作业进度，千万别让他们沉迷手机或电子游戏。
蔡刚明今日上午为该园举办第44届毕业典礼兼恳亲会上致词时，发表上述如斯的表示。
他指出，该幼稚园今年学生共有155位，而毕业生则有78位，感谢家长们给予的支持与信赖，把孩子交托给该园。
他透露，今年的土著生有多位报名就读该园，由于新生在沟通方面会面对一定的考验，希望学生们能很快的适应该园的环境。
他续说，老师们也应持有专业教学人员的精神，有教无类，积极培育新生代的角色，以便把最基本的教育，做人的道理传授给同学们。
蔡刚明表示，儿童在这短短的两年学习期是重要的，如能得到良好的培训，在升上小学时就能得心应手了。
他披露，根据报告显示，去年砂州政府已经开始为幼教老师们进行培训课程，而教育部为确保儿童学前教育获得良好的进行，从幼儿园开始接受英语教学，在这方面，希望老师们能配合教育部这项政策。
他阐明，随着该园在两年前扩建了一间雨盖活动中心，让小朋友们无能在更舒适的环境下进行各项活动，同时也改善了几项设施，如增加课室及贩卖部等。这是因为董事部最终希望该幼稚园的教学环境能办到尽善尽美，老师及同学们能在最理想的环境气氛下上课学习。

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