同意砂政府修建殘校 首長感激首相權力下放

首长阿邦佐哈里（左4）为2017年砂拉越世界技艺比赛主持闭幕时摄。

（本报古晋29日讯）砂首长阿邦佐哈里强调，唯有砂拉越人最清楚砂拉越的需要，因此，他感激首相纳吉同意全权砂州政府处理州内修建破旧学校事宜，确保拨款得以善用。

他称，本身有向首相纳吉提及修建砂州破旧学校事宜，而首相纳吉也在甫的2018年财政预算案中，公布分配拨款予砂州进行修建学校。

他也分享本身经验，时任砂房屋部长的他对于联邦在本地某沼泽区域建设亲善房屋计划颇有意见，并认为若要在沼泽区建设亲善房屋就必须以高脚方式，不但稳固也可以防止涨水。惟，他那时的建议并未有得到接纳。

他补充，在有关亲善房屋见竣后，过了几年果然印证了他当时的想法，尤其是建设在沼泽区域的亲善房屋出现塌陷现象。

他重申，砂拉越所面对问题当然是砂拉越人最为了解，也只有砂拉越人最清楚。

“我没有对西马人有歧见，只是西马人绝对不可能比砂拉越人更清楚砂拉越。”

他还说，将修残旧学校的计划交由砂州政府执行，也可以避免浪费拨款的问题。

阿邦佐哈里是于今日出席2017年砂拉越世界技艺比赛颁奖仪式上致词时，如是表示。

与此同时，他也挑战斯威本大学总校和砂分校，以研发具备运送油棕果，以及辨认出成熟油棕果之机械，还表示州政府愿意出资协助进行该机械研发工作。

他指出，倘若该大学成功研发出上述机械，这将不仅是可减少对密集劳工作业需求，同时也可降低对外劳的依赖以及提升生产力。