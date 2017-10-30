首页 新闻 南砂新闻 同意砂政府修建殘校 首長感激首相權力下放

同意砂政府修建殘校 首長感激首相權力下放

发布于 October 30, 2017
首长阿邦佐哈里（左4）为2017年砂拉越世界技艺比赛主持闭幕时摄。
首长阿邦佐哈里（左4）为2017年砂拉越世界技艺比赛主持闭幕时摄。

（本报古晋29日讯）砂首长阿邦佐哈里强调，唯有砂拉越人最清楚砂拉越的需要，因此，他感激首相纳吉同意全权砂州政府处理州内修建破旧学校事宜，确保拨款得以善用。
他称，本身有向首相纳吉提及修建砂州破旧学校事宜，而首相纳吉也在甫的2018年财政预算案中，公布分配拨款予砂州进行修建学校。
他也分享本身经验，时任砂房屋部长的他对于联邦在本地某沼泽区域建设亲善房屋计划颇有意见，并认为若要在沼泽区建设亲善房屋就必须以高脚方式，不但稳固也可以防止涨水。惟，他那时的建议并未有得到接纳。
他补充，在有关亲善房屋见竣后，过了几年果然印证了他当时的想法，尤其是建设在沼泽区域的亲善房屋出现塌陷现象。
他重申，砂拉越所面对问题当然是砂拉越人最为了解，也只有砂拉越人最清楚。
“我没有对西马人有歧见，只是西马人绝对不可能比砂拉越人更清楚砂拉越。”
他还说，将修残旧学校的计划交由砂州政府执行，也可以避免浪费拨款的问题。
阿邦佐哈里是于今日出席2017年砂拉越世界技艺比赛颁奖仪式上致词时，如是表示。
与此同时，他也挑战斯威本大学总校和砂分校，以研发具备运送油棕果，以及辨认出成熟油棕果之机械，还表示州政府愿意出资协助进行该机械研发工作。
他指出，倘若该大学成功研发出上述机械，这将不仅是可减少对密集劳工作业需求，同时也可降低对外劳的依赖以及提升生产力。

  • 朝鲜在今年多次试射弹道导弹。

    為戰爭準備？ 朝鮮罕見 進行大規模 疏散演習

    （朝鲜平壤29日综合外电报道）日前朝鲜才在和特朗普的口水战中呛声“核战一触即发”，美军也在特朗普（Donald Trump）访亚洲前夕，又调派了3艘航空母舰前往附近海域，让朝鲜半岛…
    October 30, 2017
    6 second read
  • 朝鲜官方媒体朝鲜中央通讯社29日释出的照片显示，朝鲜领导人金正恩正在巡视一家化妆品工厂。

    特朗普訪亞太前夕　 朝鮮稱已完成發展核武

    （朝鲜平壤29日综合外电报道）美国总统特朗普出访亚太前夕，朝鲜官媒发表评论指，朝鲜已完成发展核武及导弹的计划，只剩下最后展示实力的阶段。 …
    October 30, 2017
    0 second read
  • gg15

    廖中萊慰問車禍死者家屬 指示MINOS進行調查

    （亚亦君令29日讯）交通部长拿督斯里廖中莱指出，昨天发生“9人丧命车祸”后，立刻指示马来西亚交通安全理事会（MINOS）对车祸进行研究和调查。 …
    October 30, 2017
    0 second read
载入更多相关文章
  • 近200名青年在文化村出席与联邦青年及体育部长凯里所举行的TN50国家转型对话会。

    凱里：青年意見是政策參考 TN50為未來30年轉型準備

    （本报古晋29日讯）联邦青年及体育部长凯里强调，TN50国家转型对话会是为未来30年转型的起步及准备，透过了解青年的意见，作为未来制定政策的参考。 …
    October 30, 2017
    0 second read
  • 联邦青年及体育部长凯里（站右）回应青年们所提问的问题。

    由現成學校改建 砂將有體育學校

    （本报古晋29日讯）砂拉越有望迎来首间体育学校！其中位于柏特拉再也的德玛巴鲁学校被建议修改为体育学校。  …
    October 30, 2017
    0 second read
  • 拿督沈桂贤与古晋南市市长拿督曾长青为屠妖节庆典进行点灯。

    阿賢：敗壞風氣 反對黨議員出口成髒

    （本报古晋28日讯）砂地方政府与房屋部长拿督沈桂贤表示，有的反对党议员虽被尊称为“尊敬的（Yang Berhormat）”，却一直释出负面能量影响民众情绪，甚至出口成脏，这简直是败…
    October 29, 2017
    1 second read
Load More In 南砂新闻
评论功能已关闭