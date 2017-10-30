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凱里：青年意見是政策參考 TN50為未來30年轉型準備

发布于 October 30, 2017
近200名青年在文化村出席与联邦青年及体育部长凯里所举行的TN50国家转型对话会。
近200名青年在文化村出席与联邦青年及体育部长凯里所举行的TN50国家转型对话会。

（本报古晋29日讯）联邦青年及体育部长凯里强调，TN50国家转型对话会是为未来30年转型的起步及准备，透过了解青年的意见，作为未来制定政策的参考。
今午在古晋文化村与近200名青年进行此项对话致词时，凯里表示本身是获得我国首相拿督斯里纳吉委托在全国走透透会见青年，当中也包括透过社交媒体平台与青年交换国家转型愿景的想法，为国家转型及青年的未来作好准备。
因此，他也呼吁所有参与的青年都可以踊跃的表达他们对2050年希望国家达致怎么样地步的各种意见与看法，包括任何的建议或政策等课题。
凯里抵步时，也获得现场大批与会青年报以热烈掌声与欢呼，以示对他的欢迎。
在对话会上，与会青年们踊跃的提出各项看法，包括其中一名青年更希望政府能为东西马设立一条火车轨道，拉近双方人民距离。
其中一名青年在谈及许多大学生在出来社会面对失业的问题时，凯里则回应认同政府在这方面的却需要做好准备，当中包括进一步促进国家的经济发展，确保具备一定的就业市场。
当中，他也呼吁青年不要局限在打工的框框内，也应该勇于踏出创业的步伐，包括善用现有的互联网优势经商，将产品透过互联网销售出去。
同时，他在总结时也希望青年们不要将大学作为成功的标准，毕竟没有人可以担保说大学生毕业后一定能找到工作。为了解决这方面问题，他称政府也设立技职训练中心，确保青年在毕业后能有一技之长，方便他们日后讨生活。
而他也希望到了2050年，我国能跻身成为全球最好的前20名国家之一，所以他希望政府及人民能携手努力，包括向一些国家学习，如学习日本的整洁与纪律、德国的先进科技、美国的数码科技或瑞典的社会福利等。
“当然这些远大目标受惠者不仅是西马人民，也包括东马人民。

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