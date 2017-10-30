美里具無限機會 州元首促人才回流

拿督李景胜代表校友会赠送85周年校庆特辑予敦泰益。左是前副首长兼校友丹斯里陈康南，右为筹备会主席维妮莎百。

（本报美里29日讯）州元首敦丕显斯里泰益号召旅居外国的美里人返乡，毕竟他们的家乡充满无限机会，有赖大家一起贡献。

他说，美里得天独厚，因百余年前发现石油，使美里在各方面发展欣欣向荣，这也允许圣约瑟学校成功培育出各行各业的人才。

“美里圣约瑟的校友们，成功为这个国家的发展建设作出了重大的贡献。”

他称，今天美里的各领域都充满着机会，他希望定居这里的美里人要懂得把握外，也希望那些旅居国外的美里人也回到家乡，参与发展。

敦泰益是昨晚在美里圣约瑟学校85周年校庆的晚宴上，如斯表示。也是美里圣约瑟中学校友的敦泰益，受邀担任85周年校庆晚宴主宾。

较早时，85周年庆典筹备会主席维妮莎白也透露，美里圣约瑟校友人才济济，无论政经教上都有非常出色的成绩。

“今天，他们远从不同的国家赶回来美里相聚，共同庆祝85周年校庆，也一起回忆美好的校园生活。”

她说，在场的校友们有者目前旅居澳洲、纽西兰、加拿大、美国、爱尔兰、英国、泰国、新加坡、汶莱及全马各地，足见圣约瑟学校是栽培精英的摇篮。

她指出，尽管此次的85周年庆典晚宴宗旨纯粹是欢庆创校85周年，然而国内外校友却热心捐献高达30万令吉的款项，以提升圣约瑟中、小学校设备。

此外，校友会目前青黄不接，维妮莎百希望年轻校友们能踊跃参与校友会，为该组织注入新血，也为15年后欢庆100周年做准备。